ADROSONIC et Riversand s’associent pour offrir des solutions Cloud-native MDM et PIM pour le secteur de l’assurance

MUMBAÏ, Inde & HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La société de conseil numérique ADROSONIC a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Riversand, prestataire de solutions multidomaine de gestion de données de base (Master Data Management, MDM) et de gestion des informations produit (Product Information Management, PIM) basé aux États-Unis, en vue de développer et d’offrir des solutions MDM et PIM natif cloud avec un déploiement rapide aux marchés de l’assurance, en particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Reconnue comme l’unique Visionnaire par Gartner dans son Magic Quadrant pour la Gestion de données de base, Riversand a perturbé les marchés traditionnels des PIM et MDM. ADROSONIC mettra à profit sa connaissance du domaine de l’assurance et sa réussite sur le marché de l’assurance au Royaume-Uni, associée à la technologie de Riversand, pour créer des solutions stratégiques et concurrentielles pour ses clients. Au-delà de l’assurance, l’activité d’ADROSONIC s’étend à d’autres domaines tels que la fabrication.

« La solide connaissance d'ADROSONIC au sein des organisations d'assurance, de fabrication et de protection sociale est inégalée en Europe et aux États-Unis», a déclaré Jasleen Ahluwalia, vice-présidente du développement chez Riversand. « Leur expérience intensive de la réalisation de projets de données multiples et complexes, associée à leur expertise de l’assurance qualité et de l’automatisation et à une mise en œuvre rapide, profitera aux clients et les aidera à obtenir une meilleure valeur concurrentielle ».

« La solution MDM et PIM intuitive et 100% natif Cloud de Riversand s'adresse aux marchés B2B et B2C. Associé à la connaissance du domaine et à l'expertise d'ADROSONIC dans la gestion de projets de données complexes et à une méthodologie de livraison complète, cela promet une rentabilité et un retour sur investissement plus rapide, réduisant ainsi le coût total de possession pour l'entreprise », a déclaré M. Mayank, PDG d’ADROSONIC. « Les organisations qui traversent un parcours de transformation numérique recherchent des solutions MDM qui peuvent être intégrées à leur stratégie Cloud-first et nos efforts combinés correspondent parfaitement à leurs besoins ».

À propos de Riversand

Les solutions de gestion des données de base natif Cloud de Riversand sont conçues pour soutenir les parcours de transformation numérique des clients, grâce à une agilité commerciale améliorée, à une adoption plus rapide et à une collaboration améliorée à l'échelle de l'entreprise. En orientant les données vers les expériences, Riversand a pour vision d’aider les entreprises à mieux connaître leurs clients, à distribuer les produits plus rapidement, à automatiser les processus, à atténuer les risques et à gérer leurs activités plus intelligemment. Visitez https://Riversand.com pour plus d'informations et suivez-nous @RiversandMDM sur Twitter et Riversand sur LinkedIn.

À propos d’ADROSONIC

ADROSONIC est une société de conseil numérique innovante et axée sur les affaires qui donne aux organisations un cadre complet de solutions et de services TI. Partenaire de confiance des entreprises de services et de produits, ADROSONIC a une présence mondiale avec des bureaux en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Possédant des compétences dans les domaines de l'automatisation des processus robotiques, de l'analyse des données, des services CRM, des services d'application, de l'assurance qualité numérique et des tests logiciels, ADROSONIC s'efforce d’ouvrir la voie du numérique aux organisations commerciales émergentes et traditionnelles. Contactez-nous sur www.adrosonic.com et suivez-nous @adrosonic sur Twitter et ADROSONIC sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.