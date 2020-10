Completata l'installazione del tetto solare più potente al mondo attualmente in funzione presso l'avanzato magazzino e centro logistico di PVH Europe

Solar Panel on PVH Europe Warehouse and Logistic Center in Venlo, the Netherlands (Photo: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--PVH Europe, sede mondiale di Tommy Hilfiger e degli uffici europei di Calvin Klein, entrambi di proprietà di PVH Corp. [NYSE: PVH], annuncia l'installazione di quello che è considerato il tetto solare in funzione più potente* al mondo presso il suo futuristico magazzino e centro logistico di Venlo, nei Paesi Bassi. Composto da oltre 48.000 pannelli solari, questo tetto solare copre l'impronta elettrica del Centro, oltre a fornire indirettamente il 100% di tutta l'energia destinata a magazzini, uffici e negozi di PVH Europe nei Paesi Bassi tramite la rete elettrica pubblica nazionale. Eneco, il partner per l'energia di PVH Europe, ha certificato che questa nuova struttura genera tutta l'energia necessaria per l'alimentazione degli edifici dell'azienda. Il magazzino e centro logistico di Venlo è di proprietà di Heylen Warehouses, un'immobiliare logistica belga, in una joint venture con AG Real Estate, mentre IZEN è il partner tecnico per l'installazione.

Questo importante risultato segna un ulteriore passo avanti nel percorso di PVH per ottenere da fonti rinnovabili il 100% dell'elettricità per uffici, magazzini e negozi, e per puntare alla riduzione del 30% delle emissioni di carbonio nella supply chain entro il 2030. Questo impegno è correlato all'obiettivo di PVH in materia di emissioni, con fondamenti scientifici e in linea con il livello più ambizioso di decarbonizzazione delineato dagli accordi sul clima di Parigi. È anche una delle priorità delineate nella strategia di responsabilità aziendale Forward Fashion della società, che punta ad azzerare gli impatti negativi, ad aumentare del 100% gli impatti positivi e a migliorare i più di 1 milione di vite in tutta la catena di valore di PVH Europe.

Aspetti salienti:

Il magazzino di Venlo rappresenta il principale centro di distribuzione di PVH Europe, con una superficie di 110,000m 2 .

. Certificazione "Very Good" basata sulla metodologia di valutazione della sostenibilità ambientale BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

È il tetto solare più potente al mondo, in grado di generare 18 MWp (megawatt picco).

Realizzato con oltre 48.000 pannelli solari a performance elevate.

Alimenta tutti i punti vendita, uffici e magazzini di proprietà di PVH Europe nei Paesi Bassi.

"È un risultato straordinario per il nostro magazzino e centro logistico di Venlo e per il percorso verso la sostenibilità di PVH Europe", è stata la dichiarazione di Martijn Hagman, CEO di Tommy Hilfiger Global and PVH Europe. "Abbiamo partecipato all'installazione di quello che riteniamo essere, attualmente, il tetto solare più potente e pienamente funzionante al mondo: un enorme progresso nell'impegno verso il 100% di approvvigionamento di energia rinnovabile per la nostra azienda entro il 2030 e verso la riduzione del 30% nelle emissioni della supply chain entro la stessa data. Un risultato impossibile senza il team d'eccellenza dei collaboratori PVH così professionali, appassionati e impegnati".

Attualmente, il magazzino e centro logistico di PVH Europe a Venlo distribuisce ogni giorno fino a 600.000 articoli di TOMMY HILFIGER e CALVIN KLEIN sia ai punti vendita, inclusi i negozi di proprietà e gestiti in Europa, Medio Oriente e Africa, sia direttamente ai clienti. La valutazione "Very Good" di BREEAM ottenuta dal magazzino riguarda gli standard esemplari adottati per energia, acqua, trasporti, materiali, scarti, inquinamento, ecologia, salute e benessere, come dimostrato dall'illuminazione degli spazi, con un'efficienza energetica al 100%, dall'uso esclusivamente di imballi con certificazione FSC (Forest Stewardship Council) e dal riciclaggio totale di tutto il cartone, la plastica e il materiale stampato.

PVH aderisce a RE100, l'iniziativa del Climate Group che promuove l'utilizzo dell'energia verde da parte delle aziende, e si è quindi impegnata a ottenere da fonti rinnovabili il 100% dell'elettricità consumata entro il 2030.

Sam Kimmins, responsabile di RE100 presso il Climate Group, ha dichiarato: "Ci congratuliamo con PVH per aver terminato la realizzazione del tetto solare di Venlo. Si tratta di un ulteriore ed entusiasmante progresso nell'impegno globale e nella collaborazione verso l'obiettivo 2025 RE100 dell'azienda, con un ulteriore miglioramento degli standard delle rinnovabili locali".

"Riteniamo che gli edifici a uso logistico rappresenteranno la prossima generazione di impianti a energia solare", è il commento di Philippe Deschilder, CEO di Heylen Warehouses. "La collaborazione con PVH Europe per il progetto del tetto solare promuove le nostre ambizioni verso l'investimento nelle rinnovabili, con la creazione di valore aggiunto per i nostri clienti grazie alla riduzione della loro impronta di carbonio".

Informazioni su PVH Corp.

PVH è una delle società di fashion e lifestyle più ammirate al mondo. Siamo il motore propulsivo di marchi che promuovono la moda, per sempre. Il nostro portafoglio di brand include brande iconici come CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner's, Olga e Geoffrey Beene, oltre al marchio di moda intima su piattaforma digitale True&Co. . Commercializziamo numerosi articoli con questi e altri marchi noti a livello nazionale e internazionale e con marchi su licenza. Con PVH collaborano oltre 40.000 associati in più di 40 paesi, con un fatturato annuo di 9,9 miliardi di dollari USA. È ciò che crea la nostra forza, la forza di PVH.

Informazioni su RE100

RE100 è un'iniziativa globale che riunisce le aziende più importanti al mondo, impegnate a utilizzare solo energia da fonti rinnovabili al 100%. Guidata dal Climate Group in collaborazione con CDP, ha un fatturato totale di oltre 5,4 trilioni di dollari USA e opera in una serie diversificata di settori. Insieme, inviano un forte segnale a poteri politici e investitori per accelerare la transizione verso un'economia verde. #RE100

*PVH definisce il "tetto solare più potente del mondo" come il tetto solare più potente attualmente in funzione e installato su un'unica struttura.

