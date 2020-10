GENÈVE, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), het bank softwarebedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat de digitale bank van Banca Mediolanum Group, Flowe, live is gegaan met Temenos Transact en Financial Crime Mitigation (FCM) geleverd als SaaS. Dankzij de basisbanktechnologie van Temenos Transact kon Flowe in slechts vijf maanden worden gelanceerd als de nieuwste challenger bank van Italië met als doel de markt te verstoren met duurzame en ethische financiële diensten. Flowe lanceerde in recordtijd op Temenos SaaS na een implementatie op afstand tijdens de coronavirus-pandemie.

