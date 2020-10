Andersen Global indleder ekspansion på De Amerikanske Jomfruøer

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Som en del af sin caribiske ekspansion, annoncerer Andersen Global sin indtræden på De Amerikanske Jomfruøer (USVI, U.S. Virgin Islands) gennem en samarbejdsaftale med advokatfirmaet Marjorie Rawls Roberts, P.C., hvilket udvider organisationens centrale dækning i regionen.

Marjorie Rawls Roberts, P.C. blev grundlagt i 1999 og har mere end 20 års erfaring med at repræsentere virksomheder og enkeltpersoner i internationale, amerikanske, samt USVI skatteanliggender og kommercielle transaktioner, privat kundepraksis, trustfonde og dødsboer, målrettede økonomiske incitamentsansøgninger og rådgivning, ejendomsanliggender og skattetvister. Firmaets advokater betjener en række indenlandske og internationale kunder, som omfatter hoteller og turistrelaterede virksomheder, servicevirksomheder, familiekontorer, teknologivirksomheder og raffinaderier. Firmaet ledes af grundlægger og administrerende partner Marjorie (Jorie) Rawls Roberts. Jorie var tidligere tilknyttet firmaet Gibson, Dunn & Crutchers afdelinger i London og Washington, D.C., og fungerede som advokatrådgiver i det amerikanske finansministeriums afdeling for skattepolitik, chefrådgiver for De Amerikanske Jomfruøers skattemyndighed, og chefrådgiver for et hedgefondforvaltningsselskab.

”Vores team er begejstret for at integrere sømløst med Andersen Globals medlemsfirmaer og samarbejdsfirmaer, samt etablere arbejdsrelationer bygget på en forbindelse gennem vores fælles værdier bestående af forvaltning og gennemsigtighed,” sagde Jorie. ”Dette samarbejde vil gøre det muligt for os at forbinde vores kunder med de bedste skatte- og juraeksperter på verdensplan og tilvejebringe oplysninger for en bredere målgruppe om de spændende investeringsmuligheder, der er tilgængelige på De Amerikanske Jomfruøer.”

”Jorie har ekstraordinære evner efter at have arbejdet for et stort advokatfirma i Washington, D.C., og tjente også som advokatrådgiver i det amerikanske finansministerium i tre år,” sagde bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. ”De Amerikanske Jomfruøer byder på unikke muligheder for vores organisation og positionerer os yderligere til at være en one-stop-shop for vores multinationale kunder. Tilføjelsen af en placering på De Amerikanske Jomfruøer supplerer vores overordnede ekspansionsstrategi i Caribien og giver os mulighed for at levere uafhængige skatte- og juridiske tjenester af høj kvalitet til vores kunder.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 6.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 205 steder via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.