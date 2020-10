MUMBAI, India & HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Digitaal adviesbureau ADROSONIC heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Riversand, een in de VS gevestigde multidomein Master Data Management (MDM) en Product Information Management (PIM) oplossingsprovider, om cloud-native MDM- en PIM-oplossingen te ontwikkelen en te leveren met snelle implementatie op verzekeringsmarkten, met name in het VK en de VS.

Riversand, door Gartner erkend als de enige visionair in zijn Magic Quadrant for Master Data Management, heeft de traditionele PIM- en MDM-markten verstoord. ADROSONIC zal de kennis van het verzekeringsdomein en het succes op de Britse verzekeringsmarkt gebruiken met de technologie van Riversand om strategische en competitief voordelige oplossingen voor zijn klanten te creëren. Naast verzekeringen omvat de diepgang van ADROSONIC ook andere domeinen, zoals productie.

