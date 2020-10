Temenos SaaS supporta Flowe nel lancio di una challenger bank etica in tempi record

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), società di software per il mondo bancario, annuncia oggi che la banca digitale del Gruppo Banca Mediolanum, Flowe, è diventata operativa con Temenos Transact e con Financial Crime Mitigation (FCM) forniti come SaaS. La tecnologia core banking di Temenos Transact ha consentito a Flowe di lanciare in soli cinque mesi una nuova challenger bank in Italia, con l'obiettivo di rivoluzionare il mercato con servizi finanziari sostenibili ed etici. Flowe è stato lanciato a tempo di record su Temenos SaaS dopo un'implementazione remota avvenuta durante la pandemia di coronavirus.

Flowe è stata lanciata a giugno 2020 per soddisfare le esigenze dei clienti più giovani del settore bancario retail, che desiderano una banca digitale, etica e innovativa. Offre esperienze di mobile banking user-friendly e mira a essere più eco-compatibile rispetto alle banche tradizionali. Con la tecnologia Temenos SaaS, Flowe ha l'agilità necessaria per portare nuovi prodotti sul mercato più rapidamente e offrire le esperienze personalizzate di cui i clienti hanno bisogno. Temenos SaaS, combinata con l'abilità unica delle tecnologie sottostanti di Temenos Transact, consentirà a Flowe di lanciare nuovi prodotti in tempi estremamente rapidi e differenziare l'esperienza del cliente.

Flowe fornisce un conto con IBAN italiano senza canoni mensili, con l'account Fun. I prelievi su ATM nella zona euro sono gratuiti e il saldo massimo del conto è di 10.000 Euro. La carta Flowe è realizzata con legno proveniente da foreste certificate e supporta la riforestazione del Guatemala, riduce e compensa le emissioni di Co2 e sostiene le famiglie locali. La banca incoraggia il benessere sociale e favorisce lo spirito collettivo consentendo agli utenti di condividere le spese. La challenger bank offre il riconoscimento facciale ed è priva di supporti cartacei nelle sue operazioni. La tecnologia API di Temenos consente a Flowe di ridurre i tempi e i costi di implementazione e di connettersi facilmente a terze parti. Ciò significa che la banca innova e aggiorna continuamente le sue linee di prodotti per soddisfare le mutevoli esigenze del suo pubblico di giovani consumatori.

La tecnologia Temenos SaaS ha consentito alla banca di lanciare rapidamente i propri servizi, offre una scalabilità elastica per supportare la crescita dei clienti di Flowe e riduce drasticamente i costi IT. La nuova banca italiana ha creato così un modello di business iper-efficiente basato sulla tecnologia Temenos SaaS, che le consente di trasferire i vantaggi ai propri clienti.

Il Financial Crime Mitigation basato sull'intelligenza artificiale di Temenos offre la protezione più completa contro la criminalità finanziaria, per migliorare la resilienza e l'esperienza del cliente nonostante l'aumento dei tassi di criminalità informatica a causa del Coronavirus. Flowe implementerà Temenos Payments entro la fine dell'anno per fornire pagamenti istantanei in risposta all'aumento della domanda anche su questo fronte. Temenos Payments sarà integrato con Temenos Transact per fornire esperienze utente senza interruzioni e rapporti costi-ricavi unici sul mercato.

Temenos ha lavorato a stretto contatto con Flowe per supportare l'implementazione in remoto delle soluzioni durante la pandemia di coronavirus. La tecnologia SaaS di Temenos (basata su Microsoft Azure) ha accelerato le tempistiche del progetto, in modo che Flowe potesse lanciare i suoi servizi in cinque mesi e affrontare l'aumento della domanda di servizi bancari digitali. La banca modello per Temenos in Italia ha fornito funzionalità preconfigurate e altamente localizzate, offrendo la tecnologia così com'è, senza personalizzazione.

Ivan Mazzoleni, Chief Executive Officer di Flowe, commenta: “Siamo entusiasti di annunciare questa partnership strategica con Temenos. La loro tecnologia all'avanguardia ha supportato il nostro lancio e ora alimenta il nostro scopo di portare un nuovo standard di banca sostenibile nel mercato europeo. L'attenzione di Temenos e gli ineguagliabili investimenti nell'innovazione faranno in modo che Flowe continui a beneficiare della tecnologia bancaria più avanzata. La tecnologia SaaS di Temenos ci ha aiutato a integrare rapidamente un numero significativo di utenti in pochi giorni. Continuerà a supportare la nostra crescita mentre espandiamo la nostra base di clienti e raggiungiamo nuovi mercati, ma soprattutto ci aiuterà nel nostro scopo che è consentire alle persone di vivere una vita significativa, sostenibile e felice. L'architettura aperta e API-first di Temenos ci aiuterà a innovare continuamente e portare sul mercato prodotti e servizi bancari più ecologici, mentre costruiamo la nostra reputazione come la banca digitale più sostenibile d'Italia”.

Max Chuard, Chief Executive Officer di Temenos, aggiunge: “Congratulazioni a Flowe per aver reso realtà questa visione ispirata ad uno stile di vita finanziario sostenibile, siamo orgogliosi di supportarli. La nostra partnership con Flowe mostra la potenza della tecnologia cloud e i vantaggi dei SaaS. I prodotti Temenos Transact e Temenos Financial Crime Mitigation sono stati implementati in remoto consentendo a Flowe di beneficiare di vantaggi come scalabilità, efficienza e una struttura dei costi elastica. Temenos è orgogliosa di supportare le banche digitali globali come Flowe mentre sfidano lo status quo e digitalizzano il settore bancario a ritmo serrato. La tecnologia leader di mercato di Temenos e la nostra ricca esperienza permettono, sia alle nuove banche digitali sia agli operatori storici più grandi, di acquisire l'agilità necessaria per innovare e crescere, senza le restrizioni della legacy technology”.

Secondo la recente ricerca dell'Economist Intelligence Unit, la costruzione di una banca digitale senza precedenti rimane una delle principali strategie di innovazione secondo il 35% dei dirigenti di banche globali.

Flowe

Flowe è una neonata società Benefit, pending BCorp e Carbon Neutral del Gruppo Bancario Mediolanum, che ha lo scopo di educare i giovani ai temi dell’innovazione e della sostenibilità economica, sociale ed ambientale. In quest’epoca di infinite possibilità, dove le generazioni più giovani si sentono spesso incerte nei confronti del proprio futuro e incapaci di scegliere una direzione, Flowe vuole dare ai ragazzi tutti i metodi e gli strumenti per sviluppare il proprio potenziale e vivere meglio. Attraverso la sua mobile app ed il crescente ecosistema di partner, Flowe si pone l’obiettivo di costruire una BetterBeing Economy per aiutare i ragazzi a vivere una vita più significativa, sostenibile e felice.

Per maggiori informazioni visita il sito https://www.flowe.com/

Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) è il leader mondiale nei software bancari. Oltre 3.000 banche in tutto il mondo, comprese 41 delle prime 50 banche, si affidano a Temenos per elaborare sia le transazioni quotidiane che le interazioni con i clienti di oltre 500 milioni di clienti bancari. Temenos offre software per il front office in chiave Cloud-native, Cloud-agnostic e AI driven, per il core banking, per i pagamenti e l’amministrazione dei fondi, consentendo alle banche di offrire esperienze cliente omnicanale e senza intoppi e ottenere l'eccellenza operativa.

È stato dimostrato che il software Temenos consente ai clienti che performano meglio di raggiungere un rapporto costo-ricavi del 26,8%, corrispondente a metà della media del settore, con un rendimento del capitale del 29%, pari a tre volte la media del settore. Questi clienti investono il 51% del loro budget IT in crescita e innovazione rispetto alla manutenzione, che è il doppio della media del settore, dimostrando che l'investimento IT delle banche aggiunge valore tangibile alla loro attività.

Per maggiori informazioni visita il sito www.temenos.com