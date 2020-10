Andersen Global démarre son expansion dans les îles Vierges américaines

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre de son expansion dans les Caraïbes, Andersen Global vient d’annoncer son introduction dans les îles Vierges américaines (U.S. Virgin Islands, USVI) via un accord de collaboration avec le cabinet d’avocats Marjorie Rawls Roberts, P.C., élargissant ainsi la couverture centrale de l’organisation dans la région.

Fondé en 1999, Marjorie Rawls Roberts, P.C bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans la représentation d’entreprises et de particuliers, en matière fiscale et commerciale, à l’international, aux États-Unis et dans les îles Vierges américaines. Le cabinet travaille dans les domaines de la pratique privée, des fiducies et des successions, des demandes et des conseils ciblés en matière d’incitation économique, des affaires immobilières et du litige fiscal. Les avocats du cabinet desservent toute une gamme de clients nationaux et internationaux, comme des hôtels et des entreprises liées au tourisme, des entreprises de services, des family offices, des entreprises de technologie et des raffineries. Le cabinet est dirigé par la fondatrice et associée directrice, Marjorie (Jorie) Rawls Roberts. Jorie Rawls Roberts était auparavant associée dans le cabinet Gibson, Dunn & Crutcher au niveau de ses bureaux de Londres et Washington, DC ; elle a également été fondée de pouvoir et conseillère pour le Bureau de la politique fiscale (Office of Tax Policy) du département du Trésor des États-Unis, avocate en chef du Virgin Islands Bureau of Internal Revenue, et directrice juridique d’une société de gestion de hedge funds.

« Notre équipe est ravie à l’idée de s’intégrer de manière transparente au groupe des cabinets membres et cabinets collaborateurs d’Andersen Global, en vue d’établir des relations de travail fondées sur le lien qui nous unit autour de valeurs communes en matière d’intendance et de transparence », a déclaré Jorie Rawls Roberts. « Cette collaboration va nous permettre de mettre nos clients en contact avec des professionnels de la fiscalité et du droit, de premier plan, à travers le monde, et de fournir des informations à un public plus large sur les opportunités d’investissement intéressantes qui existent aux îles Vierges américaines. »

« Ayant travaillé pour un grand cabinet d’avocats à Washington, D.C., et en qualité de fondée de pouvoir et conseillère au département du Trésor des États-Unis pendant trois ans, Jorie est dotée de capacités extraordinaires », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Les îles Vierges américaines présentent des opportunités uniques pour notre organisation et nous positionnent en outre comme un guichet unique pour nos clients multinationaux. L’ajout d’un site aux îles Vierges américaines s’inscrit dans le cadre de notre stratégie globale d’expansion dans les Caraïbes, visant à fournir à nos clients des services fiscaux et juridiques indépendants de haute qualité. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 205 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.