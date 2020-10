Andersen Global start uitbreiding op de Amerikaanse Maagdeneilanden

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Als onderdeel van zijn Caribische expansie kondigt Andersen Global zijn intrede op de Amerikaanse Maagdeneilanden (USVI) aan via een samenwerkingsovereenkomst met het advocatenkantoor Marjorie Rawls Roberts, P.C., waardoor de centrale dekking van de organisatie in de regio wordt uitgebreid.

Marjorie Rawls Roberts, P.C., is opgericht in 1999 en heeft meer dan 20 jaar ervaring in het vertegenwoordigen van bedrijven en personen bij fiscale zaken en commerciële transacties, particuliere cliëntenpraktijken, trusts en nalatenschappen, gerichte economische stimuleringstoepassingen en advies, onroerend goed zaken, en fiscale geschillen, zowel internationaal als in de VS en op Amerikaanse Maagdeneilanden. De advocaten van het bedrijf bedienen een scala aan binnenlandse en internationale klanten, waaronder hotels en aan toeristen gerelateerde bedrijven, servicebedrijven, family offices, technologiebedrijven en raffinaderijen. Het bedrijf wordt geleid door oprichter en managing partner Marjorie (Jorie) Rawls Roberts. Jorie was voorheen verbonden aan de firma Gibson, Dunn & Crutcher in de kantoren in Londen en Washington DC en was advocaat-adviseur bij het Bureau voor belastingbeleid van het Amerikaanse ministerie van Financiën, Chief Counsel van het Bureau van interne inkomsten van de Maagdeneilanden en General Counsel van een hedgefondsbeheerbedrijf.

“Ons team is enthousiast over de naadloze integratie met de aangesloten firma’s en samenwerkende firma's van Andersen Global en het aangaan van werkrelaties die gebaseerd zijn op een verbinding door onze gedeelde waarden van rentmeesterschap en transparantie,” zei Jorie. “Deze samenwerking stelt ons in staat om onze klanten wereldwijd in contact te brengen met vooraanstaande fiscale en juridische professionals en om een breder publiek informatie te verstrekken over de boeiende investeringsmogelijkheden die beschikbaar zijn op de Amerikaanse Maagdeneilanden.”

“Jorie heeft buitengewone capaciteiten omdat ze voor een groot advocatenkantoor in Washington, DC heeft gewerkt, en ook als advocaat-adviseur bij het Amerikaanse ministerie van Financiën gedurende drie jaar”, zei Mark Vorsatz, voorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen. “De Amerikaanse Maagdeneilanden bieden unieke kansen voor onze organisatie en positioneren ons verder als een bedrijf met een totaaloplossing voor onze multinationale klanten. De toevoeging van een locatie op de Amerikaanse Maagdeneilanden vormt een aanvulling op onze algehele uitbreidingsstrategie in het Caribisch gebied en stelt ons in staat om onze klanten hoogwaardige, onafhankelijke fiscale en juridische diensten te bieden.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 6.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 205 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

