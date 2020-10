Andersen Global avvia la propria espansione nelle Isole Vergini americane

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Come parte della propria strategia di espansione nei Caraibi, Andersen Global ha annunciato il proprio ingresso nelle Isole Vergini americane a seguito della stipula di un contratto di collaborazione con lo studio legale Marjorie Rawls Roberts, P.C., ampliando la copertura centrale dell’organizzazione nella regione.

Fondato nel 1999, lo studio Marjorie Rawls Roberts, P.C. vanta oltre 20 anni di esperienza nella fornitura di assistenza legale a privati e aziende internazionali, statunitensi e delle Isole Vergini americane su questioni di natura fiscale e transazioni commerciali, servizi per clientela privata, fondi fiduciari e patrimoni di famiglia, consulenza e applicazioni di incentivi economici mirati, transazioni immobiliari e controversie fiscali. I rappresentanti legali impiegati presso lo studio forniscono assistenza a un folto numero di clienti nazionali e internazionali, tra cui alberghi e altre aziende operanti nel settore turistico, fornitori di servizi, veicoli di gestione di patrimoni familiari, società tecnologiche e raffinerie. Lo studio è amministrato dal fondatore e socio gerente Marjorie (Jorie) Rawls Roberts. Jorie ha lavorato in passato per lo studio Gibson, Dunn & Crutcher presso le sedi di Londra e Washington, D.C., e ha rivestito le cariche di avvocato-consulente presso l’ufficio preposto alle politiche fiscali del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, consulente capo presso l’Agenzia delle Entrate delle Isole Vergini e consigliere generale per conto di una società impegnata nella gestione di hedge fund.

“Il nostro team è felicissimo dell’opportunità di integrarsi con gli altri studi che intrattengono dei rapporti di affiliazione e collaborazione con Andersen Global e di poter instaurare relazioni lavorative fondate sulla condivisione dei principi di amministrazione responsabile e trasparenza”, ha dichiarato Jorie. “Questa collaborazione ci permetterà di mettere i nostri clienti in contatto con alcuni dei massimi esperti dei rami fiscale e legale in tutto il mondo e di fornire informazioni a un pubblico più ampio sulle allettanti opportunità d’investimento disponibili nelle Isole Vergini americane.”

“Jorie vanta delle competenze straordinarie avendo lavorato per conto di un prestigioso studio legale a Washington, D.C., oltre ad aver ricoperto la carica di avvocato-consulente per conto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per tre anni”, ha affermato Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen. “Le Isole Vergini americane offrono opportunità eccezionali per la nostra organizzazione e ci aiuteranno a rafforzare ancor più la nostra posizione quale ’sportello unico’ per i nostri clienti multinazionali. L’aggiunta di una presenza nelle Isole Vergini americane rientra nella nostra strategia generale di espansione nei Caraibi e ci permetterà di fornire alla nostra clientela servizi fiscali e legali di prim’ordine prestati autonomamente.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 6.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 205 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

