ExaGrid poursuit sur sa lancée avec une solide fin de troisième trimestre

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, la seule solution de stockage secondaire hyperconvergent du secteur, a atteint ses objectifs pour le trimestre clos au 30 septembre 2020, tout en séduisant plus de 100 nouveaux clients, parmi lesquels un nombre record de 27 premières commandes à six chiffres. L’un des clients existants a quant à lui confirmé une commande à sept chiffres.

« Les clients disposent d’options moins viables pour le stockage des sauvegardes », explique Bill Andrews, PDG et président d’ExaGrid. « Les disques de stockage primaire bon marché coûtent trop cher pour une conservation à long terme, en raison du nombre de copies requis. Les serveurs de stockage de déduplication inline et scale-up, tels que Dell EMC Data Domain, sont lents pour les sauvegardes et les restaurations en raison du processus inline de déduplication, et ne sont pas extensibles en raison de leur architecture de stockage scale-up. Ils sont également coûteux. Le marché perçoit de plus en plus clairement les performances du stockage secondaire hyperconvergent d’ExaGrid ainsi que ses avantages en termes de coût ».

T3 2020 : l’essentiel à retenir

Prix de vente moyen record alors qu’ExaGrid continue de gravir les échelons du marché

Position forte sur les trois marchés : Amériques, EMOA et APAC.

Maintien du chiffre d’affaires dans le segment intermédiaire supérieur du marché, auprès des entreprises et organisations utilisant Veeam ® Software, Commvault ® , Veritas ® NetBackup, Oracle RMAN Direct et d’autres applications de sauvegarde destinées aux entreprises. ExaGrid prend en charge plus de 25 applications et utilitaires de sauvegarde.

Croissance continue dans la fourniture d'un stockage des sauvegardes, tant pour les comptes Commvault que Veritas NetBackup

Lancement de la version 6.0, avec une interface utilisateur largement améliorée, des rapports mieux étudiés, ainsi qu’une approche innovante et révolutionnaire de la récupération après rançonneur, grâce à la nouvelle fonctionnalité Retention Time-Lock (verrou anti-suppression).

« Nous remplaçons les disques de stockage primaire bon marché de Dell, HPE et NTAP fonctionnant derrière Commvault et Veeam, car ExaGrid est beaucoup moins coûteux pour une conservation à plus long terme. Nous remplaçons aussi régulièrement les serveurs de stockage de déduplication inline et scale-up Dell EMC Data Domain et HPE StoreOnce », ajoute Bill Andrews.

Les disques de stockage bon marché sont rapides pour les sauvegardes et les restaurations. Toutefois, lorsque l’objectif est une conservation à plus long terme, cette solution devient extrêmement coûteuse en raison du nombre de disques requis. Afin de réduire ce nombre, les serveurs de stockage de déduplication réduisent l’espace de stockage nécessaire et donc les coûts. Cependant, cette déduplication inline – qui intervient au moment du transfert sur le disque – ralentit les sauvegardes à hauteur d’environ un tiers de la performance du disque. De plus, les données sont uniquement stockées sous forme dédupliquée, ce qui engendre des restaurations et des amorçages de machines virtuelles extrêmement lents, les données devant être réassemblées, ou réhydratées, pour chaque requête. Par ailleurs, les serveurs de stockage de déduplication sont des solutions scale-up, qui étendent uniquement la capacité de stockage à mesure que le volume des données augmente, avec pour conséquences des fenêtres de sauvegarde qui croissent avec les données, de coûteuses migrations de données d’une plateforme à une autre ainsi qu’une obsolescence forcée du produit.

ExaGrid se distingue en fournissant un stockage secondaire hyperconvergent doté d’une mémoire-cache frontale (appelée Landing Zone), qui constitue la couche de performance. Les données sont directement écrites sur le disque ou restaurées à partir de celui-ci, pour une rapidité maximale des sauvegardes, des restaurations et des amorçages de machines virtuelles. Les données devant être conservées à long terme sont ensuite dédupliquées de façon à réduire l’espace nécessaire de même que les coûts, et sont stockées dans un dépôt de données, qui constitue la couche de conservation. Cette approche en deux couches offre les sauvegardes et les restaurations les plus rapides, avec les coûts les plus faibles et l’exploitation la plus efficiente des supports de stockage.

De plus, ExaGrid offre une architecture extensible : les serveurs de stockage sont simplement ajoutés à mesure que le volume des données augmente. Chaque serveur de stockage comporte un processeur, des disques et des ports réseaux. Lorsque les données augmentent, toutes les ressources requises sont donc disponibles afin de maintenir une fenêtre de sauvegarde inchangée. Cette approche de stockage extensible élimine les coûteuses migrations de données d’une plateforme à l’autre, et permet de combiner différents modèles et tailles de serveurs de stockage dans un même système : ceci élimine l’obsolescence des produits tout en protégeant les investissements informatiques, dès aujourd’hui et dans la durée.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage secondaire hyperconvergent fondé sur une mémoire-cache unique (appelée Landing Zone), un dépôt de données à long terme et une architecture extensible. La mémoire-cache unique d’ExaGrid offre les sauvegardes et les restaurations les plus rapides, de même qu’une récupération instantanée des machines virtuelles. Le dépôt de données offre le coût le plus faible pour le stockage à long terme. Quant à l’architecture extensible d’ExaGrid, elle inclut des serveurs de stockage complets et garantit une fenêtre de sauvegarde inchangée lorsque les données augmentent, ce qui élimine les coûteuses migrations de données d’une plateforme à l’autre, de même que l’obsolescence des produits. Rendez-nous visite sur exagrid.com ou retrouvez-nous sur LinkedIn. Découvrez les expériences de nos clients avec ExaGrid dans nos Customer Success Stories, où ils vous expliquent pourquoi ils consacrent désormais beaucoup moins de temps aux sauvegardes.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

