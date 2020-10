Relatórios ExaGrid Continuaram com Impulso e o Forte Crescimento ao Finalizar o 3º Trimestre de 2020

MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup escalonado do setor, anunciou hoje que atingiu sua meta para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2020 e adicionou mais de 100 novos clientes no trimestre. Os resultados incluíram um recorde de 27 novos clientes com compras iniciais de seis dígitos e um cliente existente com uma compra de sete dígitos.

"Os clientes têm opções menos viáveis para armazenamento de backup", disse Bill Andrews, Diretor Executivo e Presidente da ExaGrid. "O disco de armazenamento primário de baixo custo é muito caro para a retenção a longo prazo devido à quantidade de cópias de retenção necessárias. Os dispositivos de desduplicação com escalabilidade vertical em linha, como o Dell EMC Data Domain, são lentos para backups e restaurações devido a um processo de desduplicação em linha, não escalam devido a uma arquitetura de armazenamento com escalonamento vertical e são caros. O mercado está vendo cada vez mais as vantagens de desempenho e custo do armazenamento de backup escalonado do ExaGrid."

Destaques de Parcerias e Produtos no 3º Trimestre de 2020

Recorde ASP (preço médio de venda) à medida que o ExaGrid continua a subir no mercado.

Pujança em todos os 3 mercados: Américas, EMEA e APAC.

Vendas contínuas com empresas de médio porte para organizações empresariais que usam Veeam ® Software, Commvault ® , Veritas ® NetBackup, Oracle RMAN Direct e outros aplicativos de backup empresariais. O ExaGrid suporta mais de 25 aplicativos e recursos operacionais de backup.

Envio da versão 6.0 com uma interface de usuário bastante aprimorada, relatórios aperfeiçoados bem como uma abordagem inovadora e revolucionária para recuperação de ransomware com o novo recurso Retention Time-Lock.

"Estamos substituindo o disco de armazenamento primário de baixo custo da Dell, HPE e NTAP por trás do Commvault e do Veeam, pois o ExaGrid é muito menos caro para retenção a longo prazo. Também estamos substituindo consistentemente os dispositivos de desduplicação em linha escalonada da Dell EMC Data Domain e HPE StoreOnce", disse Andrews.

Fazer backup em disco de baixo custo é rápido para backups e restaurações; no entanto, com retenção a longo prazo, a quantidade de discos necessária se torna extremamente cara. Para reduzir a quantidade de discos para retenção a longo prazo, os dispositivos de desduplicação reduzem a quantidade de armazenamento e custo, contudo, a desduplicação é executada em linha no caminho para o disco, o que diminui os backups a cerca de um terço do desempenho do disco. Além disto, os dados são armazenados apenas em formato desduplicado, resultando em restaurações extremamente lentas e inicializações de VM, pois os dados precisam ser remontados ou reidratados para cada solicitação. Somado a isto, os dispositivos de desduplicação são armazenamento de expansão que apenas adiciona capacidade de armazenamento à medida que os dados aumentam, resultando em janelas de backup que continuam a crescer à medida que os dados aumentam, com atualizações caras em sequência e obsolescência forçada do produto.

A ExaGrid é diferente ao fornecer armazenamento de backup escalonado com uma zona de patamar de cache de disco 'front-end', Performance Tier, que grava dados diretamente no disco para backups mais rápidos e restaura diretamente do disco para restaurações e inicializações de VM mais rápidas. Os dados de retenção a longo prazo são escalonados a um repositório de dados desduplicado, o Retention Tier, a fim de reduzir a quantidade de armazenamento de retenção e o custo resultante. Esta abordagem em dois níveis fornece o desempenho de backup e restauração mais rápido com eficiência de armazenamento e custo mais baixo.

Além disto, o ExaGrid fornece uma arquitetura de expansão em que os dispositivos são simplesmente adicionados à medida que os dados aumentam. Cada dispositivo inclui processador, memória e portas de rede, de modo que à medida que os dados aumentam, todos os recursos necessários ficam disponíveis para manter uma janela de backup de comprimento fixo. Esta abordagem de armazenamento escalonado elimina atualizações caras em sequência e permite mesclar aparelhos de diferentes tamanhos e modelos no mesmo sistema escalonado, o que elimina a obsolescência do produto enquanto protege os investimentos em TI antecipadamente e ao longo do tempo.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid fornece armazenamento de backup escalonado com uma zona de patamar do cache de disco exclusiva, repositório de retenção a longo prazo e arquitetura de expansão. A zona de patamar da ExaGrid fornece backups, restaurações e recuperações instantâneas de VM mais rápidos. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalonada da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo conforme os dados aumentam, eliminando atualizações caras em sequência e obsolescência do produto. Acesse exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo em backup em nossas histórias de sucesso de clientes.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.