SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--P.I. Works heeft een meerjarig contract getekend met een gevestigde Tier 1-operator in APAC om zijn oplossingen voor radionetwerk automatisering en configuratiebeheer te implementeren. Als onderdeel van de scope zal P.I. Works ook SDK-mogelijkheden (Software Development Kit) bieden waarmee de klant zijn eigen automatiseringstoepassingen kan ontwikkelen.

