Avivagen Recibe Múltiples Pedidos Nuevos Y Se Une A Asociaciones Influyentes De La Industria En México

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Avivagen Inc. (TSXV: VIV, OTCQB: VIVXF) ("Avivagen"), una corporación de ciencias de la vida enfocada en desarrollar y comercializar productos para ganado, animales de compañía y aplicaciones humanas que mejoran y apoyan de manera segura la función inmunológica, apoyando así la salud y el rendimiento general, se complace en anunciar múltiples órdenes de compra introductorias de OxC-beta™ Livestock con nuevos clientes en México. Junto con los nuevos pedidos, Avivigen también ha anunciado que se ha unido a la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos Para Consumo Animal. SC (ANFACA) y Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, AC (AMEPA) en México, siguiendo un plan estratégico desarrollado por Meyenberg International Group., una empresa de consultoría con oficinas en Guadalajara y Ciudad de México, especializada en ayudar a las empresas a expandirse globalmente.

Avivagen ha asegurado acuerdos de compra con dos nuevos clientes en México, cada uno por un pedido inicial de 50 kg. Los pedidos se han asegurado con:

Forrajes Tesistan, miembro de ANFACA y propietario de numerosas granjas porcinas y una fábrica comercial de piensos.

Prolea, miembro importante de AMEPA y propietario / gerente de una serie de granjas lecheras, avícolas y porcinas en el norte de México. Prolea también es propietaria y opera una fábrica de piensos comercial.

“Estamos muy emocionados de expandir el alcance de OxC-beta™ Livestock en México a través de estos nuevos acuerdos con clientes y alianzas importantes con ANFACA y AMEPA”, menciono Kym Anthony, Director Ejecutivo de Avivagen Inc. “Somos optimistas de que, como lo hemos visto suceder con otros clientes establecidos, como UNAHCO (con sede en Filipinas), y recientemente con Industrias Melder (con sede en México), estos pedidos introductorios conducirán a pedidos adicionales y mayores con estos clientes. Estamos emocionados de comenzar a establecer lo que esperamos sean relaciones duraderas con Tesistan y Prolea”.

ANFACA y AMEPA representan dos de las asociaciones de producción de alimentos para ganado y productos lácteos más importantes e influyentes de México, lo que amplía aún más el alcance de OxC-beta™ Livestock en la importante y creciente región de producción de alimentos balanceados. Cada organización ofrecerá OxC-beta™ Livestock a sus miembros, así como también realizarán nuevas pruebas para su uso posterior en la región.

“Como uno de los mercados de producción de piensos con más rápido crecimiento en todo el mundo, México presenta una importante oportunidad para Avivagen”, añade Anthony. “Como voces confiables y establecidas de las industrias de alimentos balanceados y lácteos en todo el norte de México, anticipamos que nuestras membresías con ANFACA y AMEPA nos permitirán ampliar y profundizar nuestra base de clientes y extender enormemente el alcance y el uso de nuestros productos patentados y líderes en la industria como alternativa a los antibióticos a un mercado mucho más amplio en todo el país ".

ANFACA, con sede en Guadalajara, es una importante Asociación de Productores y Proveedores de Ganadería que consta de empresas miembro en la región de Jalisco en México, el estado líder en producción agrícola del país. La base de miembros de la asociación incluye productores de aves de corral, porcinos y lácteos. AMEPA, con sede en la Ciudad de México, es una influyente asociación de procesadores de alimentos balanceados con sede en la Ciudad de México que representan empresas, entre ellas Gramosa, y grandes operadores lácteos del norte de México.

Sobre Avivagen

Avivagen es una corporación de ciencias de la vida enfocada en desarrollar y comercializar productos para ganado, animales de compañía y aplicaciones humanas. Al desbloquear una faceta pasada por alto sobre la actividad del β-caroteno, se ha abierto un camino para respaldar de manera segura y económica la función inmunológica, promoviendo así la salud general y el rendimiento de los animales. Avivagen es una corporación pública que cotiza en TSX Venture Exchange bajo el símbolo VIV y en OTCQB Exchange en los EE. UU. Bajo el símbolo VIVXF, y tiene su sede en Ottawa, Canadá, con sede en las instalaciones de asociación del Consejo Nacional de Investigación de Canadá y Charlottetown, Prince Edward Island. Para más información visite www.avivagen.com. Los contenidos del sitio web no se incorporan expresamente por referencia en este comunicado de prensa.

Acerca de la tecnología OxC-beta ™ y el ganado OxC-beta ™

La tecnología OxC-beta ™ de Avivagen se deriva de los descubrimientos de Avivagen sobre el β-caroteno y otros carotenoides, compuestos que dan a ciertas frutas y verduras sus colores brillantes. A través del apoyo de la función inmunológica, la tecnología proporciona un medio no antibiótico para promover la salud y el crecimiento. OxC-beta™ Livestock es un producto patentado que ha demostrado ser una alternativa eficaz y económica a los antibióticos que se agregan comúnmente a los alimentos para ganado. El producto está actualmente disponible para la venta en los Estados Unidos, Filipinas, Taiwán, Nueva Zelanda, Tailandia, México, Brasil, Australia y Malasia.

El producto OxC-beta™ Livestock de Avivagen es seguro, eficaz y podría cumplir con el mandato global de eliminar todos los antibióticos en los alimentos como promotores del crecimiento. Numerosos ensayos de ganado internacional con aves de corral y cerdos que utilizan OxC-beta™ Livestock han demostrado que el producto funciona tan bien y, a veces, en algunos aspectos, mejor que los antibióticos en el alimento.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones prospectivas que se basan en las expectativas actuales de la gerencia. Las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Avivagen Inc. y el entorno en el que opera. Cualquier declaración contenida en este documento que no sea declaraciones de hechos históricos puede considerarse prospectiva, incluidas aquellas identificadas por las expresiones "apuntar", "anticipar", "parecer", "creer", "considerar", "podría", "Estimar", "esperar", "si", "pretender", "meta", "esperanza", "probable", "puede", "planificar", "posiblemente", "potencialmente", "perseguir", "parecer ”,“ Debería ”,“ si ”,“ será ”,“ sería ”y expresiones similares. Declaraciones establecidas en este comunicado de prensa relacionadas con la distribución continua y la aceptación de la tecnología de Avivagen, el crecimiento anticipado en la demanda de los productos de Avivagen, la posibilidad de OxC-beta™ Livestock para reemplazar los antibióticos en los alimentos para el ganado, así como para satisfacer una necesidad crítica de apoyo sanitario en ciertas aplicaciones ganaderas donde los antibióticos están excluidos, el tamaño de las oportunidades de mercado. la posibilidad de una relación a largo plazo con pedidos adicionales Forrajes Tesistan y Prolea, y los beneficios anticipados de la incorporación de Avivagen a ANFACA y AMEPA son todas declaraciones a futuro. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados o eventos reales difieran materialmente de las expectativas actuales. Por ejemplo, estos pedidos iniciales pueden no resultar en nuevos pedidos para los productos de Avivagen, la demanda de los productos de Avivagen puede no continuar creciendo y podría disminuir, los productos de Avivagen pueden no obtener la aceptación del mercado o la aprobación regulatoria en nuevas jurisdicciones o para nuevas aplicaciones y pueden no ser ampliamente aceptado como un reemplazo de los antibióticos en los alimentos para el ganado, es posible que el nuevo acceso al mercado no se produzca en el cronograma o en la forma esperada por Avivagen, las oportunidades de mercado pueden no ser tan grandes como anticipa Avivagen, Forrajes Tesistan y Prolea no tienen la obligación de realizar más pedidos con Avivagen y los beneficios anticipados de la membresía con ANFACA y AMEPA pueden no lograrse debido a muchos factores, muchos de los cuales están fuera del control de Avivagen. Los resultados de los ensayos descritos anteriormente pueden no ser indicativos de los resultados anticipados del uso de los productos de Avivagen en todos los casos. Se remite a los lectores a los factores de riesgo asociados con el negocio de Avivagen establecidos en la discusión y análisis de la administración más reciente de Avivagen sobre la situación financiera disponible enwww.SEDAR.com. Salvo que lo exija la ley, Avivagen no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones a futuro o de actualizar las razones por las que los resultados reales podrían diferir de los reflejados en las declaraciones a futuro.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de servicios de regulación (como se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado.

Copyright © 2020 Avivagen Inc. OxC-beta™ es una marca comercial de Avivagen Inc.