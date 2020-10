Acosta Verde, parrainée par Equity International, fait son entrée en bourse

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Grupo Acosta Verde (« Acosta Verde » ou la « Société »), propriétaire/exploitant de centres commerciaux mexicain parrainé par Equity International, une société de capital-investissement fondée par Sam Zell, a conclu avec succès une fusion avec une Société d’acquisition à vocation spécifique (Special Purpose Acquisition Company, « SPAC ») de Promecap, S.A. de C.V., l’une des plus importantes sociétés de capital-investissement au Mexique. Suite à cette fusion, Acosta Verde est devenue une nouvelle société cotée à la bourse Bolsa Mexicana de Valores, et négociée sous le symbole GAV. La Société est gérée en interne, ce qui favorise l’alignement entre les actionnaires, la direction et le conseil d’administration.

« Acosta Verde bénéficie désormais d’un bilan très solide et d’une trésorerie non négligeable à déployer », a déclaré Tom Heneghan, président-directeur général d’Equity International. « La société cherche activement à allouer des capitaux de manière opportuniste pour soutenir diverses initiatives de croissance, afin d’améliorer l’échelle, les liquidités et la valeur pour ses actionnaires. »

Equity International a réalisé son premier investissement dans Acosta Verde en 2015. La Société a été fondée il y a 40 ans par Jesus Acosta Verde. Depuis, ce partenariat a permis à Acosta Verde de doubler de taille et de passer de neuf centres commerciaux à 18.

Acosta Verde se spécialise dans le concept de centre commercial « Sendero », dont l’ancrage est celui d’un hypermarché aux côtés d’une base de locataires haut de gamme, se concentrant sur les besoins de la classe moyenne croissante au Mexique et sur les achats de première nécessité. Les centres ciblent le segment du marché intermédiaire mexicain de la vente au détail, jusqu’alors fragmenté et sous-exploité. Malgré les fermetures temporaires dues à la pandémie de COVID-19, tous les centres commerciaux sont actuellement ouverts, se rétablissent rapidement et surpassent de nombreux autres formats de vente au détail, compte tenu de leur concept durable. La Société est par ailleurs en train de lancer une place de marché en ligne, qui permettra à ses locataires de vendre leurs produits en ligne.

« Nous continuons de constater une forte demande de la part de notre clientèle pour nos offres de centres commerciaux, et nous sommes constamment à la recherche de nouvelles initiatives pour rester à la pointe du secteur », a déclaré Jesus Acosta Castellanos, président-directeur général d’Acosta Verde. « Depuis l’investissement d’Equity International qui s’est étendu jusqu’à la fin de l’année 2019, nous avons atteint des taux de croissance des ventes des magasins comparables, de près de 10 %, ainsi que des rendements de développement attractifs. Il existe d’énormes opportunités sur notre marché cible qui, selon nous, resteront d’actualité une fois que l’impact de la pandémie de COVID-19 se sera estompé. »

« L’équipe de direction d’Acosta Verde possède une expérience de plus de trois décennies en termes de développement de centres haut de gamme, et d’apport d’expériences optimales pour les consommateurs. L’ajout d’un partenaire et d’un investisseur de qualité institutionnelle tel que Promecap catalyse encore davantage la croissance et positionne la société comme un chef de file au Mexique », a ajouté Brian Finerty, directeur des investissements, chez Equity International. « C’est la deuxième société de notre portefeuille à entrer en bourse en 2020, et nous sommes ravis d’épauler Acosta Verde dans la prochaine étape de son évolution. »

À propos d’Equity International

Fondée par Sam Zell en 1999 et basée à Chicago, Equity International Management, LLC (« EI ») est une société de capital-investissement axée principalement sur l’investissement en dehors des États-Unis. La société réalise des investissements au niveau de l’entité, dans des plateformes immobilières et d’infrastructures, ainsi que dans des solutions innovantes dans le secteur du logement. EI tire parti de sur son réseau et de son expérience pour bâtir des entreprises institutionnelles en travaillant aux côtés de partenaires d’exploitation solides. Web : http://www.equityinternational.com Contacter Terry Holt +1 (312) 466-3979 tholt@egii.com

À propos d’Acosta Verde

Fondé par Jesús Acosta Verde en 1970, Grupo Acosta Verde est une société immobilière mexicaine engagée dans le développement, la propriété, la location et la gestion de centres commerciaux à travers le Mexique. La société est à l’origine du développement du modèle à succès de centre commercial Plaza Sendero, dont le supermarché et les salles de cinéma constituent l’ancrage, avec plus de 200 espaces commerciaux supplémentaires dans chaque site. Acosta Verde est fermement engagée à répondre aux besoins de ses clients, aussi bien locataires que consommateurs. Elle est toujours à la recherche d’opportunités pour satisfaire les besoins de la population et du marché, et travaille au quotidien afin de maximiser les rendements pour les investisseurs et partenaires de chaque site de centre commercial. Web : http://www.grupoav.com Contacter Edgar Maldonado de los Reyes (+52) 81 1001-9800

À propos de Promecap

Fondé par Fernando Chico Pardo en 1997, Promecap est un groupe de gestion d’actifs basé au Mexique, et qui compte environ 3,6 milliards USD d’actifs sous gestion. Depuis sa création, Promecap se concentre principalement sur la création de valeur pour ses investisseurs, grâce à des investissements privés et publics, exécutant avec succès plus de 67 investissements privés dans différents secteurs et gérant un portefeuille mondial diversifié de titres publics et de fonds d’investissement gérés par des tiers. Web : www.promecapac.com Contacter : Federico Chavez Peón Mijares (+52) 55 1105-0800

Décharge de responsabilité

Rien de ce qui est contenu dans les présentes ne doit être interprété comme une offre d’achat ou de vente de titres. Les performances passées ne constituent pas des garanties de résultats. Les déclarations ou informations incluses dans les présentes, y compris les déclarations prévisionnelles, sont faites en date du 5 octobre 2020 et sont susceptibles de changer. Certaines déclarations représentent les points de vue et opinions des personnes dont elles émanent, sans représenter nécessairement les points de vue ou opinions de la société ou des membres de son personnel. Compte tenu de l’évolution rapide de la COVID-19, les circonstances peuvent être sujettes à des changements importants et soudains.

