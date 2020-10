CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Grupo Acosta Verde (“Acosta Verde” of het “Bedrijf”), een Mexicaanse eigenaar/exploitant van winkelcentra gesponsord door Equity International, een private equity-firma opgericht door Sam Zell, voltooide met succes een fusie met een Special Purpose Acquisition Company (“SPAC”) van Promecap, SA de CV, een toonaangevende private-equityfirma in Mexico. Als gevolg van de fusie werd Acosta Verde een nieuw opgerichte beursgenoteerde onderneming aan de Bolsa Mexicana de Valores, handelend onder de ticker GAV. Het bedrijf wordt intern beheerd, wat de afstemming tussen aandeelhouders, management en de raad van bestuur bevordert.

