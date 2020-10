CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Grupo Acosta Verde (“Acosta Verde” o la “Società”), operatore/titolare messicano di centri commerciali sponsorizzato da Equity International, azienda operante nel ramo private equity fondata da Sam Zell, ha perfezionato una fusione con una società-veicolo (Special Purpose Acquisition Company, SPAC) di Promecap, S.A de C.V., prestigiosa azienda operante nel ramo private equity in Messico. In conseguenza dell’acquisizione in oggetto, Acosta Verde è divenuta una società pubblica di nuova costituzione quotata sulla Borsa valori messicana (Bolsa Mexicana de Valores) con il simbolo ticker GAV. La Società è amministrata internamente, con un allineamento completo tra azionisti, vertici e consiglio di amministrazione.

“Acosta Verde possiede ora un bilancio molto robusto, con una ragguardevole liquidità disponibile”, ha dichiarato Tom Heneghan, amministratore delegato di Equity International.

