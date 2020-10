SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Arima Genomics, Inc., società operante nel campo delle biotecnologie impegnata ad accelerare l’adozione di informazioni sulla struttura genomica, ha annunciato oggi che la propria tecnologia HiC ad alta copertura è stata valutata e implementata presso il Wellcome Sanger Institute per alcuni progetti, tra cui il progetto Darwin Tree of Life (L’albero della vita di Darwin) nel tentativo di esplorare la reale diversità genetica tra specie e tra individui della stessa specie.

Il Wellcome Sanger Institute è uno dei più importanti poli di ricerca scientifica per la genomica che promuove a livello globale la conoscenza della genetica in relazione alle malattie e alla salute umana.

