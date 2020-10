COURBEVOIE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Een wereldprimeur, op afstand gebaseerde biometrische passagiersregistratie via smartphones geeft passagiers een vlottere en contactloze ervaring, van ID-registratie tot aan boord. De gezichten van passagiers – een echte Open Sesame op de hele luchthaven – worden thuis opgenomen op Mona, de smartphone-app van Lyon Airport. Passagiers die zich vooraf hebben aangemeld, kunnen hun reisdocumenten opbergen terwijl ze ongehinderd de luchthaven passeren.

