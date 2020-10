SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Arima Genomics, Inc., een biotechnologiebedrijf dat de acceptatie van informatie over de genoomstructuur versnelt, heeft vandaag aangekondigd dat zijn nieuwe high-coverage HiC-technologie is geëvalueerd en geïmplementeerd bij het Wellcome Sanger Institute voor projecten, waaronder het Darwin Tree of Life-project, in een poging om de ware genetische diversiteit tussen soorten en tussen individuen binnen een soort te onderzoeken.

Het Wellcome Sanger Institute is een van ‘s werelds toonaangevende onderzoekscentra voor genoomwetenschap die het begrip van de genetica van de menselijke gezondheid en ziekte wereldwijd bevordert. De onderzoeksprogramma’s van het Instituut variëren van kankergenomica, eencellige menselijke genetica, menselijke genetica van de populatie en de evolutie van soorten, en de bevindingen ervan hebben kritische inzichten opgeleverd op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling, nieuwe behandelingsopties en nieuwe biomaterialen.

