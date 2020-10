Monese adopte le coffre-fort de la plateforme bancaire principale de Thought Machine, pour atteindre des millions de clients supplémentaires

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Monese, le service bancaire paneuropéen populaire qui fournit des comptes d'argent mobiles instantanés et localisés dans 31 pays, annonce aujourd'hui qu'il adoptera la plateforme bancaire fondamentale native en cloud, Vault, développée par Thought Machine. Monese, qui fournit des comptes aux particuliers et aux entreprises, va migrer sa clientèle actuelle vers la plateforme native en cloud de Thought Machine, car elle se concentre sur le renforcement de la plateforme technologique fondamentale de l'entreprise et de son infrastructure bancaire.

La boîte à outils unique de Vault pour la création de produits, connue sous le nom de "Smart Contracts", permet aux banques et aux entreprises finlandaises de créer rapidement de nouveaux produits tout en améliorant radicalement l'intégration et l'expérience client. Le contraste est frappant avec les banques qui sont contraintes par une technologie traditionnelle rigide. Vault fournira à Monese la base technologique du cloud nécessaire pour offrir rapidement une expérience client innovante et améliorer la résilience de millions de clients.

Ce partenariat réunit deux sociétés fintech qui partagent une vision commune de l'avenir des services financiers et une passion profonde pour l'excellence en ingénierie dans le développement de produits. Fondée en 2014 par l'ancien ingénieur de Google, Paul Taylor, Thought Machine apporte une véritable technologie native du cloud aux services bancaires de base. Thought Machine compte parmi ses clients et utilisateurs de sa plateforme Vault les sociétés Lloyds Banking Group, Atom, SEB et Standard Chartered.

Monese a été lancée en 2015 par l'entrepreneur Norris Koppel après avoir fait l'expérience directe des tracas liés à l'ouverture d'un compte bancaire dans un nouveau pays. Avec ses comptes en argent mobile, sa portabilité dans 31 pays et sa disponibilité en 14 langues, Monese est instantané, à la demande et financièrement inclusif. Ses comptes britanniques et européens seront alimentés par Vault pour permettre une livraison plus rapide des produits, une plus grande résilience et une expérience bancaire plus fluide pour les clients nouveaux et existants.

Norris Koppel, PDG de Monese, commente : "Chez Monese, notre objectif est de fournir des services bancaires portables résolument modernes afin que les clients aient la liberté de s'épanouir où qu'ils se trouvent dans le monde. En adoptant Vault, nous débloquons de nouvelles possibilités pour offrir une expérience bancaire sans faille qui nous aidera inévitablement à atteindre un plus grand nombre de clients".

Paul Taylor, PDG de Thought Machine, ajoute : "Les entreprises technologiques les plus ambitieuses et les plus dominantes font toutes fonctionner leurs systèmes entièrement dans le cloud. Monese a maintenant rejoint un groupe d'élite de sociétés de services financiers qui offrent à ses clients innovation, sécurité et résilience, à leur échelle. La plateforme bancaire fondamentale hyper flexible de Vault permet à ses clients de créer et de fournir des services bancaires exactement comme ils l'entendent. Nous sommes ravis de voir Monese concrétiser sa vision de la liberté financière en utilisant notre plateforme véritablement native dans le cloud".

À propos de Thought Machine

Créé en 2014, Thought Machine a pour mission de permettre aux banques de déployer des systèmes modernes et de se libérer des anciennes plateformes informatiques qui plombent l'industrie bancaire. Pour y parvenir, nous leur proposons Vault, notre plateforme bancaire nuagique. Ce système de prochaine génération a été entièrement conçu en tant que plateforme nuagique native. Il ne contient pas une seule ligne de code antérieure à l'arrivée des serveurs nuagiques.

Fondée par l'entrepreneur Paul Taylor, Thought Machine compte parmi ses clients le Lloyds Banking Group, la SEB, Standard Chartered et Atom bank. Nous sommes actuellement une équipe de plus de 400 personnes réparties dans des bureaux à Londres et à Singapour et avons levé plus de 110 millions de livres sterling de fonds auprès d'Eurazeo Growth, Draper Esprit, SEB, British Patient Capital, IQ Capital, Playfair Capital, Lloyds Banking Group et Backed. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site thoughtmachine.net.

À propos de Monese

Monese est l'un des services bancaires paneuropéens les plus populaires et les plus fiables, qui propose des comptes d'argent mobile instantanés et portables. Lancé en 2015 par l'entrepreneur Norris Koppel, après avoir fait l'expérience directe des tracas liés à l'ouverture d'un compte bancaire dans un nouveau pays, Monese s'efforce de donner aux gens la liberté de s'épanouir partout.

Avec ses comptes multidevises, sa portabilité dans 31 pays et sa disponibilité en 14 langues, Monese permet aux particuliers et aux entreprises d'effectuer leurs opérations bancaires comme une banque locale au Royaume-Uni et en Europe.

Pour plus d'informations sur Monese, visitez le site : http://www.monese.com, or contactez-nous par e-mail à l'adresse press@monese.com

