IDEMIA et RESA AIRPORT DATA SYSTEMS choisis par VINCI Airports pour lancer à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry une première mondiale : un parcours passager complet biométrique et sans contact

COURBEVOIE, France--(BUSINESS WIRE)--Première mondiale proposée par VINCI Airports à ses passagers, l’enrôlement biométrique des voyageurs via un smartphone et à distance leur permet de bénéficier d’un parcours fluide et sans contact, de la création de leur identité de voyageur jusqu’à l’embarquement. Véritable sésame utilisé à toutes les étapes du parcours, le visage du passager est enregistré depuis chez lui sur Mona – service intégré dans l’application smartphone de Lyon Aéroport. Grâce à cet enrôlement sécurisé préalable, le voyageur n’a plus à présenter son document de voyage à l’aéroport.

L’enrôlement du passager s’opère grâce à une solution de correspondance biométrique entre la capture de son visage par smartphone, le scan de son document d’identité et celui de sa carte d’embarquement. Cette solution précise et fiable de gestion de l’identité mise au point par IDEMIA assure au voyageur un passage rapide à chaque point de contrôle.

Une nouvelle porte compacte automatique et biométrique, la Major eGate, de RESA adaptée aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, est dotée d’un télé affichage intégré pour permettre au passager d’accéder à la zone de contrôle sûreté puis à l’embarquement par simple reconnaissance du visage.

Universel et sécurisé, ce dispositif est compatible avec l’ensemble des compagnies aériennes grâce au système CUPPS agréé par IATA et développé par RESA. Il sera accessible à l’aéroport de Lyon sur les vols vers le Portugal des compagnies Transavia et TAP.

Soumis à l’examen de la CNIL, ce nouveau service a bénéficié des dernières recommandations formulées par l’autorité à ce jour, destinées à garantir aux passagers la protection de leurs données et de leurs droits.

« En tant qu’expert en solutions de sécurité biométriques, IDEMIA est fier de participer à cette première mondiale aux côtés de ses clients Vinci Airports, Aéroports de Lyon et de son partenaire RESA. Cette expérimentation met en œuvre des technologies biométriques et sans contact offrant une qualité d’expérience utilisateur inégalée et sans compromis sur la sécurité. Elle témoigne de notre capacité à innover constamment pour préserver la confiance des voyageurs et contribuer à un futur encore plus fluide et plus sûr pour le secteur du voyage. » déclare Philippe BARREAU, Vice-Président Exécutif d’IDEMIA en charge de l’Identité et de la Sécurité publique.

« La situation actuelle nous oblige à repenser l’accueil des voyageurs et leurs interactions avec les agents et les équipements. Cette expérimentation biométrique en cours à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry est le fruit d’une coopération industrielle française qui place la haute technologie au service des enjeux sanitaires et économiques actuels. Nous démontrons ici la possibilité d’effectuer un parcours passager complet sans contact, sans transmission de documents de la main à la main, tout en améliorant la fiabilité et la sécurité du processus. » souligne Renaud WILLARD, Directeur Général, RESA.

« Nous sommes très heureux de lancer le service MONA aujourd’hui, première mondiale, et preuve que les aéroports continuent leur recherche de solutions innovantes pour offrir aux passagers une expérience toujours plus sûre, agréable et personnalisée. Je félicite chaleureusement les équipes, notamment celles d’IDEMIA et de RESA, qui ont su, malgré les circonstances exceptionnelles de ces derniers mois, délivrer cette belle expérimentation en un an à peine », Valérie VESQUE-JEANCARD, Directrice déléguée France & Amériques de VINCI Airports.

IDEMIA fournit des solutions de facilitation du flux de passagers, à la fois rapides et sûres, à de nombreux aéroports dans le monde et conduit plus de 30 programmes gouvernementaux de contrôle aux frontières. En 2017, IDEMIA a déployé un système de contrôle d'identité biométrique utilisant la reconnaissance faciale au Terminal 4 de l’aéroport Changi de Singapour, depuis la dépose des bagages jusqu’à l'embarquement, incluant l'accès à la zone de sûreté et le passage de frontière. Le Groupe a régulièrement mené, en partenariat avec des acteurs privés, des expérimentations de la technologie de reconnaissance faciale pour faciliter l’embarquement.

L’expertise biométrique de RESA est issue de l’authentification des agents qui doivent se connecter aux systèmes informatiques aéroportuaires. Aujourd’hui, RESA déploie cette technologie en complément des infrastructures aéroportuaires déjà en place pour le bénéfice des voyageurs. RESA a mis en œuvre plusieurs pilotes, dont des projets pour les aéroports de Singapour et de Paris.

A propos d’IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger l’un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets.

Avec 15.000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

A propos de RESA

Avec près de 30 ans d’expérience, plus de 1000 progiciels installés dans 62 pays, RESA est un des leaders mondiaux en matière de systèmes informatiques dédiés aux aéroports et aux compagnies aériennes.

P.M.E. innovante installée en Vendée, RESA développe, commercialise et maintient une large gamme de solutions logicielles intégrées couvrant tous les besoins informatiques des aéroports : enregistrement et embarquement des passagers, traçabilité et réconciliation des bagages, suivi des passagers, portes automatiques, kiosques self-service et biométrie, gestion des vols et des ressources, facturation, statistiques et business intelligence, messagerie spécialisée, etc.