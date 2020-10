Un opérateur du Tier1 de l'APAC confie à P.I. Works la fourniture de solutions automatisées de gestion des réseaux radio

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--P.I. Works a signé un contrat pluriannuel avec un opérateur historique du tier1 de l'APAC pour le déploiement de ses solutions d'automatisation et de gestion de la configuration du réseau radio. Dans le cadre de ce contrat, P.I. Works fournira également des capacités SDK (kit de développement de logiciels) qui permettront à son client de développer ses propres cas d'automatisation.

Le projet vise à accroître l'efficacité des opérations du réseau, tout en améliorant l'expérience des clients grâce à la gestion automatisée des tâches critiques et quotidiennes de gestion du réseau. En outre, la solution garantira que les clients bénéficient de services mobiles de haute qualité et sans interruption lors d'événements de masse.

En plus de ça , l'offre complète de P.I. Works en matière de SDK permettra de développer, de prototyper et de conditionner des modules d'automatisation innovants pour toute une série de cas d'utilisation différents, créant ainsi de nouvelles possibilités pour améliorer la qualité et l'efficacité du réseau.

Tuna Toker, directeur général de P.I. Works AP Pte. Ltd, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à un opérateur de premier plan dans le cadre de ce projet et nous nous engageons à répondre à ses besoins actuels et futurs en matière de réseau, avec P.I. Works devenant un partenaire de confiance à long terme. Nous sommes convaincus que nos solutions de pointe en matière d'automatisation des réseaux leur permettront d'accélérer l'introduction de services mobiles innovants, d'atteindre l'excellence opérationnelle et de transformer l'expérience mobile des utilisateurs sur la voie de la 5G".

Le projet marque une étape importante pour P.I. Works, car il s'agit d'un ajout important à la clientèle de P.I. Works. Avec les autres nouveaux clients gagnés au cours des six derniers mois, notre présence croissante dans la région de l'APAC stimulera la croissance de notre équipe dans la région.

À propos de P.I. Works

P.I. Works est le principal fournisseur de solutions de planification, de gestion et d'optimisation de réseaux mobiles basées sur l'IA. P.I. Works combine une expertise éprouvée sur le terrain avec son portefeuille de produits et de services primés. Ces solutions permettent aux opérateurs mobiles d'accélérer la transformation des réseaux, d'améliorer leur qualité et de réduire les coûts de gestion des réseaux sur le chemin de la 5G. P.I. Works a déployé ses solutions auprès de 51 opérateurs de réseaux mobiles dans 37 pays. P.I. Works contribue activement au forum de normalisation ETSI, GTI, 3GPP et aux initiatives Open Source.

---

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.