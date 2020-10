El béisbol y sóftbol de Little League® reciben un gran apoyo de T‑Mobile en esta postemporada de la MLB: ¡más de 1 millón de dólares!

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--¡Béisbol para todos! T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) está convocando a los aficionados en torno a una buena causa, y asume el compromiso de donar $5,000 por cada jonrón conectado durante la postemporada de Las Mayores a Call Up, su programa de ayuda financiera para Little League, un fondo dedicado a ayudar a miles de niños por todo el país a participar en sus programas locales de la Little League. Asimismo, a partir de hoy y durante toda la Serie Mundial, todos —sean o no clientes de T‑Mobile— pueden ayudar a respaldar la causa con solo enviar el mensaje de texto “LittleLeague” al 313131. Por cada mensaje de texto recibido, T‑Mobile donará $1, hasta un total de 1 millón de dólares adicionales, para apoyar a los beneficiarios de la ayuda financiera en la comunidad local de la persona que envíe el mensaje de texto. Estas donaciones ayudarán a cubrir los costos de los cargos de la inscripción para béisbol y sóftbol de Little League para las familias que lo necesiten.

“En la próxima temporada, es posible que 1 de cada 5 niños no tenga la oportunidad de practicar deportes debido a dificultades financieras; por eso, estamos utilizando nuestra enorme plataforma durante la postemporada de la MLB para incentivar a los aficionados a ayudarnos a generar un impacto en sus comunidades locales”, señaló Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “En la temporada pasada, les dimos a casi 5,000 niños la oportunidad de practicar el deporte que les apasiona —muchos de ellos por primera vez—, y esto es solo el comienzo”.

Tras donar más de 1 millón de dólares a Call Up, su programa de ayuda financiera para Little League, en 2019, El Un‑carrier les dio a casi 5,000 niños y niñas, pertenecientes a más de 700 ligas prácticamente de todos los estados del país, la posibilidad de practicar este deporte. Además de Call Up, su programa de ayuda financiera para Little League, T‑Mobile ha dedicado recursos para reacondicionar campos de juego y proporcionarles a las ligas locales que lo necesiten elementos tales como bates, pelotas y otros equipos fundamentales.

“T‑Mobile comparte nuestra convicción de que todos los niños deberían tener la oportunidad de vivir la experiencia de practicar béisbol o sóftbol en la Little League, sin importar cuál sea su situación financiera familiar. El apoyo de T‑Mobile ha sido fundamental para darles a los niños la posibilidad de participar y poder jugar en la Little League de su comunidad”, señaló Stephen D. Keener, presidente y director ejecutivo de la Little League. “Los desafíos sin precedente que han enfrentado este año nuestras ligas, nuestras familias y nuestros voluntarios han hecho que la necesidad de este programa, y del apoyo financiero para las familias que lo necesitan, sea más grande que nunca, y agradecemos a T‑Mobile por ayudar a que nuestros pequeños deportistas puedan regresar a la Little League y al campo de juego".

Aquí te explicamos cómo puedes iniciar una donación a Call Up, el programa de ayuda financiera de T-Mobile para Little League, cortesía de T‑Mobile:

Envía el mensaje de texto “LittleLeague” al 313131, ¡aunque no seas cliente de T‑Mobile! Puedes enviar el texto hasta 20 veces. Si lo deseas, puedes responder al mensaje de texto que recibas con tu código postal, y T‑Mobile destinará tu donación a un niño perteneciente a tu comunidad. T‑Mobile donará $1 por cada mensaje de texto a Call Up, su programa de ayuda financiera para Little League, hasta 1 millón de dólares. ¡Visita www.T‑MobileCallUpGrant.com para ver en tiempo real el destino de tus donaciones!

“Como presidente de una comunidad rural y de una zona con escasa financiación, no me alcanzan las palabras para agradecerle a T‑Mobile. Este programa ha beneficiado personalmente la vida de muchas familias de nuestra zona”, indicó Eric Jones, presidente de la Little League de Roselawn, en Indiana. “Anticipamos que muchas más personas se beneficiarán gracias a estas donaciones. Es un programa increíble, y en nombre de toda nuestra comunidad, expresamos a T‑Mobile nuestro profundo agradecimiento”.

Call Up, el programa de ayuda financiera de T‑Mobile para Little League está dedicado a apoyar a las familias necesitadas cubriendo los costos de inscripción relacionados con su Little League local. Este programa ofrece un proceso sencillo para que tu hijo o hija obtenga los fondos y la inscripción para jugar en la división de béisbol, sóftbol o en el programa adaptativo Challenger para jugadores con necesidades especiales.

Para obtener más información sobre Call Up, el programa de ayuda financiera de T‑Mobile para Little League, incluidas las instrucciones de solicitud, visita www.T‑MobileCallUpGrant.com. Recuerda seguir a @TMobile en Twitter, Facebook e Instagram para mantenerte al día con las novedades durante la Serie Mundial.

Acerca de T‑Mobile US, Inc.

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible en disrupción del mercado para crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: es.t-mobile.com.