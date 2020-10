BOSTON & LONDEN & TEL AVIV DISTRICT, Israël--(BUSINESS WIRE)--TA Associates, een toonaangevende wereldwijd privaat groeikapitaalfonds, heeft vandaag aangekondigd dat het een aanzienlijke groei-investering heeft gedaan in Priority Software Ltd., een toonaangevende wereldwijde leverancier van Enterprise Resource Planning (ERP) software. TA voegt zich bij de bestaande investeerder Fortissimo Capital, een toonaangevende private aandelenfirma gevestigd in Israël en gericht op speciale situaties en groeimogelijkheden, als een institutionele investeerder in Priority Software. De financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

