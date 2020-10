LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Monese, de populaire pan-Europese bankdienst die directe en gelokaliseerde mobiele geldrekeningen biedt in 31 landen, kondigt vandaag aan dat het Thought Machine’s cloud-native bankplatform Vault gaat gebruiken. Monese, dat accounts levert aan zowel consumenten als bedrijven, zal zijn bestaande klantenbestand migreren naar het cloud-native platform van Thought Machine, omdat het zich richt op het versterken van het kerntechnologieplatform van het bedrijf en de bank infrastructuur.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.