TA Associates finalise un investissement de croissance important dans Priority Software

BOSTON & LONDRES & DISTRICT DE TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--TA Associates, une société internationale de capital-investissement de croissance leader, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé un investissement de croissance important dans Priority Software Ltd., un fournisseur mondial de premier plan de progiciels de gestion intégré (ERP). TA rejoint l'investisseur actuel Fortissimo Capital, une société de capital-investissement de référence basée en Israël et spécialisée dans les situations spéciales et les opportunités de croissance, en tant qu'investisseur institutionnel pour Priority Software. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Fondée en 1986, Priority Software est un fournisseur de logiciels en tant que service (SaaS) et de solutions de gestion d'entreprise sur site destinés à toutes les tailles d’entreprises et servant à améliorer l'efficacité commerciale et l'expérience client. Son produit Priority PRO, fournit un logiciel ERP complet pour les moyennes et les grandes entreprises englobant la planification de la demande, les opérations de fabrication, la gestion financière, la gestion du capital humain, les achats et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Priority Software fournit également un logiciel de gestion d'entreprise pour les petites entreprises qui met l’accent sur la gestion financière, le reporting et la comptabilité. L’entreprise comptabilise plus de 10 000 clients et plus de 300 000 utilisateurs finaux sur de multiples marchés, qui englobent notamment ceux de la fabrication, de la construction, de la santé et de l'industrie pharmaceutique, des services et de la vente au détail et en gros. Priority Software compte plus de 200 employés répartis dans cinq bureaux en Israël, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Belgique.

« La vaste expérience de TA relative aux investissements dans les logiciels d'entreprise et aux partenariats avec des sociétés en pleine croissance telles que Priority Software a fait de l'entreprise un partenaire attrayant en matière d'investissement », a déclaré Andres Richter, PDG de Priority Software. « Nous avons identifié des opportunités pour accélérer notre croissance et élargir davantage la pénétration du marché de Priority Software tant aux niveaux national qu’international, et nous pensons que TA sera pour nous un partenaire précieux aux côtés de Fortissimo pour nous épauler dans la réalisation de nos ambitions. »

« Priority Software est considéré par beaucoup comme un leader du marché au sein de l'espace ERP israélien, et nous pensons que l’entreprise détient un fort potentiel inexploité », a déclaré Stefan Dandl, vice-président principal chez TA Associates ayant rejoint le conseil d'administration de Priority Software. « De plus, il existe une opportunité considérable de développement à l'international pour Priority Software sur son marché cible grâce à une croissance organique et par acquisition. Nous avons hâte de travailler en partenariat avec les équipes de Priority Software et de Fortissimo et d’unir nos efforts de croissance. »

« Nous suivons Priority Software depuis plusieurs années et nous avons été impressionnés par la compétence de l'équipe de direction de l’entreprise ainsi que la croissance réalisée à ce jour », a déclaré Naveen Wadhera, directeur général et co-responsable d'EMEA Technology Group chez TA Associates, ayant rejoint le conseil d'administration de Priority Software. « Le marché des ERP poursuit une forte croissance à l'échelle mondiale, motivée par un besoin d'efficacité opérationnelle et de transparence, associé à une adoption croissante de solutions basées dans le cloud. Nous pensons que les produits flexibles, innovants et de haute qualité de Priority Software la positionne comme un chef de file qui saura profiter de cette opportunité, et nous sommes heureux d’être partenaire en matière d'investissements aux côtés de Fortissimo alors que l’entreprise entre dans sa prochaine étape de croissance. »

« En tant qu'entreprise axée sur la création de valeur à partir de la croissance, Fortissimo est fière de s'être associée à l'équipe de Priority Software et d'avoir participé à la croissance rapide de l'entreprise au cours des six dernières années », a déclaré Yuval Cohen, associé directeur de Fortissimo Capital. « Nous croyons au potentiel de croissance de Priority Software en Israël en raison de sa position de leader, de son portefeuille de clients fidèles et de sa technologie supérieure ainsi qu’à son potentiel de stimulation de la croissance dans le monde entier. Nous sommes ravis d'accueillir TA en tant que nouveau partenaire pour accélérer encore la croissance de Priority Software. »

À propos de Priority Software

Priority Software fournit des solutions de gestion d'entreprise flexibles et intégrées pour toutes tailles d’entreprises dans de nombreux secteurs industriels, allant de la plateforme ERP aux fonctionnalités complètes destinée aux multinationales jusqu’aux petites entreprises et celles en plein essor. Reconnue par les meilleurs analystes et professionnels du secteur pour ses produits novateurs, Priority Software améliore l'efficacité de l'entreprise et l'expérience client, en fournissant un accès en temps réel aux données d'entreprise et aux informations dans le cloud, sur site et en déplacement. Avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique et en Israël, et un réseau mondial de partenaires commerciaux, Priority Software permet à plus de 10 000 entreprises dans 40 pays de gérer et de développer leurs activités. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.priority-software.com.

À propos de TA Associates

TA Associates est une importante société internationale de capital-investissement de croissance. Axée sur cinq secteurs cibles – la technologie, les soins de santé, les services financiers, les services aux consommateurs et les services aux entreprises – TA investit dans des entreprises en pleine croissance, rentables, avec des opportunités de croissance durable, et a investi dans plus de 500 entreprises à travers le monde. Investissant en tant qu’investisseur majoritaire ou minoritaire, TA adopte une approche de long terme, utilisant ses ressources stratégiques pour aider les équipes de direction à créer de la valeur durable dans des sociétés de croissance de qualité. TA a levé 33,5 milliards de dollars de capitaux depuis sa création en 1968 et s’est engagée à effectuer de nouveaux investissements à un rythme de 2 milliards de dollars par an. Les plus de 90 professionnels de l’investissement de la société sont basés à Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai et Hong Kong. De plus amples informations à propos de TA Associates sont disponibles sur le site www.ta.com.

À propos de Fortissimo Capital

Fortissimo Capital est un fonds de placement privé, créé en 2004, investissant principalement dans les sociétés industrielles et de technologie israéliennes afin d’accélérer la croissance. Fortissimo a levé 1,6 milliard de dollars à travers cinq fonds. Fortissimo Capital est un fonds de placement privé pour situations spéciales et capital de croissance israélien, axé principalement sur les entreprises technologiques et industrielles gagnant en maturité et atteignant un point d'inflexion. La stratégie d'investissement de Fortissimo consiste à réaliser une plus-value du capital en jouant un rôle de premier plan et en adoptant une approche active dans les entreprises mondiales israéliennes nécessitant des changements immédiats et significatifs, ou une stimulation de la croissance ainsi qu’en bâtissant des principes fondamentaux pour faciliter une croissance durable à long terme et une création de valeur. De plus amples informations à propos de Fortissimo Capital sont disponibles sur le site www.ffcapital.com.

