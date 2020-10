COURBEVOIE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--In het kader van een snelle transformatie van de banksector ondersteunt IDEMIA, wereldleider in Augmented Identity, FinTechs en neobanken met de lancering van het Global Fintech Accelerator Card Program. Dit nieuwe programma maakt een snel proces mogelijk van kaarthouder aan boord – tot kaartuitgifte.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.