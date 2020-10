SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--P.I. Works ha siglato, con un importante ex monopolista dell'area APAC, un contratto pluriennale per l'implementazione delle sue soluzioni di automazione e di gestione della configurazione delle reti radio. Nell'ambito dell'accordo, P.I. Works fornirà anche capacità SDK (Software Development Kit) che consentiranno ai clienti di sviluppare autonomamente casi d'uso su misura per l'automazione.

Obiettivo del progetto è promuovere l'efficienza nelle attività della rete, migliorando al contempo l'esperienza utente grazie alla gestione automatizzata di compiti gestionali critici e quotidiani.

