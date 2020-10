BOSTON, LONDRA e DISTRETTO DI TEL AVIV, Israele--(BUSINESS WIRE)--TA Associates, importante società globale di private equity per la crescita, oggi ha annunciato il completamento di un significativo investimento per l'espansione di Priority Software Ltd., fornitore mondiale leader nel software ERP (Enterprise Resource Planning). TA affianca così l'investitore storico Fortissimo Capital, società di primo piano nel private equity con sede in Israele e focalizzata nelle situazioni speciali e nelle opportunità di crescita, come investitore istituzionale in Priority Software. Non sono stati resi noti i termini finanziari della transazione.

Fondata nel 1986, Priority Software fornisce complete soluzioni di gestione aziendale locali o sul cloud (SaaS) alle organizzazioni di ogni dimensione, per migliorare l'efficienza aziendale e l'esperienza dei clienti.

