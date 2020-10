IDEMIA annonce le lancement de FinTech Accelerator Card Program, pour accompagner les FinTechs et les néobanques dans leur processus d’émission de cartes

COURBEVOIE, France--(BUSINESS WIRE)--Dans un contexte de mutation rapide du secteur bancaire, IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, accompagne les FinTechs et les néobanques en lançant FinTech Accelerator Card Program, un programme qui simplifie le processus de production et l’émission des cartes bancaires.

En tant que premier partenaire mondial des FinTechs pour la fabrication et l’émission de cartes, IDEMIA s’appuie sur une solide expérience dans le domaine, sur une équipe dédiée ainsi que sur un réseau de 30 centres de services répartis dans 26 pays. Les FinTechs peuvent ainsi compter sur l’expertise et le savoir-faire d’IDEMIA pour l’émission et la distribution de leurs cartes partout dans le monde.

Ces dernières années, IDEMIA a développé le plus grand réseau mondial de centres de personnalisation, des centres conçus pour assurer une réactivité et une proximité maximales au service des FinTechs, afin de garantir des délais de livraison réduits. Les 30 centres de services s’appuient tous sur un système de personnalisation commun (Common Personalization System, ou CPS), qui permet de transférer et de réutiliser instantanément et en toute sécurité des profils de cartes dans n’importe quel centre, d’IDEMIA, contribuant ainsi au développement rapide de FinTechs en devenir. Outre le CPS, tous les sites IDEMIA sont reliés entre eux via le Hub IDEMIA, qui assure une connexion avec la quasi-totalité des fournisseurs locaux et mondiaux de services de cartes et de Banking-as-a-Service (BaaS) pour faciliter la réplication, l’extension, le partage et l’optimisation des services et solutions en toute sécurité dans le monde entier.

Le FinTech Accelerator Card Program d’IDEMIA s’appuie sur l’expertise d’équipes spécialisées à l’échelle locale, régionale et mondiale, formées pour accompagner la création d’une carte permettant aux FinTechs de se différencier sur le marché. En amont de la fabrication, les besoins des différents acteurs internes de la FinTech concernée sont pris en compte pour garantir un démarrage optimal du processus d’émission de cartes. IDEMIA peut ainsi conseiller les FinTechs sur l’utilisation de solutions innovantes et différenciantes : solutions de conditionnement de cartes, cartes métal IDEMIA, cartes biométriques (F.CODE), cartes avec code de sécurité dynamique (MOTION CODE) et cartes recyclées (GREENPAY).

Grâce aux atouts d’IDEMIA dans le domaine numérique, les clients pourront combiner une carte physique avec des services numériques. Le FinTech Accelerator Card Program propose non seulement un processus fluide assurant un lancement réussi de la carte, mais également des services numériques supplémentaires tels que la vérification de l’identité mobile lors de l’adhésion du client, ou encore IDEMIA Card Connect, qui permet d’activer une carte ou de s’authentifier de façon sécurisée en déposant une carte sans contact sur son téléphone. Les atouts d'IDEMIA dans le domaine digital peuvent également permettre aux FinTechs d'enrichir leurs applications mobiles avec de nouvelles fonctionnalités de paiement par carte numérique. Le parcours client est ainsi réinventé tant pour les paiements de proximité que pour ceux réalisés à distance.

« Nous sommes conscients que le secteur des FinTechs a besoin de solutions innovantes pour progresser rapidement. C’est exactement ce que propose notre FinTech Accelerator Card Program, qui permet aux fournisseurs de services de cartes, Banking-as-a-Service, aux clients FinTech de commercialiser leurs produits aussi rapidement que possible tout en appuyant leur développement à l’international sans avoir besoin de lancer un nouveau projet dans chaque pays ».

Stuart Yaxley | Vice-président en charge des FinTechs au sein de la division Financial Institutions

« Le FinTech Accelerator Card Program et le Hub d’IDEMIA ont été des leviers stratégiques pour créer une interface aboutie et contribuer à la croissance de tous nos clients FinTech mondiaux actuels et futurs, grâce à un large éventail de solutions efficaces, dont les cartes métal, les cartes en plastique recyclé et les solutions numériques. L’équipe FinTech d’IDEMIA fait preuve d’un niveau d’expertise élevé dans son domaine et la présence mondiale de nos deux sociétés donne à ce partenariat toute sa force, au service du développement international de nos clients. Par ailleurs, l’équipe en charge des services du Groupe IDEMIA a veillé à ce que l’interface mise en place ensemble puisse fonctionner afin de répondre à l’ensemble des besoins et des attentes de nos clients ».

Neil Harris | Directeur commercial Groupe, GPS – Global Processing Services.

« Chez OneCard, nous avons entrepris de réinventer les cartes bancaires et avons donc lancé la carte métal Mobile First. Il nous fallait un partenaire ayant la même philosophie et la même vision de l’innovation et du service client avant tout. L’équipe FinTech d’IDEMIA a été notre partenaire de confiance pour créer la superbe carte métal OneCard. Grâce à l’offre de personnalisation des cartes métal, OneCard a pu se démarquer. Par ailleurs, IDEMIA a également été en mesure d’assurer la livraison de ce produit, malgré le contexte actuel. »

Vibhav Hathi | Cofondateur & Directeur marketing Groupe, OneCard

À propos d’IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger l’un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets.

Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IDEMIAGroup sur Twitter