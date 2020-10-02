Serum Institute选择使用ABEC一次性设备进行大规模COVID-19疫苗生产

宾夕法尼亚州伯利恒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的生物制药设备整体解决方案和服务提供商 ABEC今天宣布，正在与印度浦那的 Serum Institute of India Pvt. Ltd.合作，向其交付六套用于制造 Novavax的COVID-19候选疫苗(NVX-CoV2373)的4,000升CSR一次性生物反应器。按制剂数量计算，Serum Institute是全球最大的疫苗生产商，它将利用ABEC的一次性技术推动印度和中低收入国家的NVX-CoV2373全球供应。

Serum Institute的新设施将成为全球最大的基于一次性生物反应器的疫苗生产线。ABEC的4,000升CSR一次性生物反应器的工作体积为业界最大，两倍于其他供应商产品，可使Serum Institute的单位面积产能翻倍，实现了最低的单位制剂成本。ABEC发挥其全球布局的优势，正在其位于美国和爱尔兰的工厂制造一次性生物反应器和一次性容器(DC)，以满足Serum Institute的快速进度。ABEC分布全球的多厂区ISO-7洁净室确保了业内DC交货时间最短的稳定供应链，使得Serum Institute能在2021年初开始生产。

ABEC总裁兼首席执行官Scott Pickering表示：“我们很荣幸参与到Serum Institute供应Novavax COVID-19疫苗的紧急工作中。这个至关重要的项目彰显了ABEC立足的所有核心价值——诚实、信誉、先进技术、灵活性和长期承诺，这些价值始终在推动ABEC的发展和进步。”

关于ABEC

自1974年成立以来，ABEC一直都是全球生物制药行业整体解决方案和服务的领导者。大多数全球制药企业和生物技术公司都是ABEC的客户；当今很多主流药物均由ABEC设计、制造、安装、并服务的设备所生产。经验丰富、内部实力完整、定制化的灵活方式、长期信誉等诸多特点成就了ABEC在行业中独特的价值。无论是扩大产能，还是升级现有设备，ABEC的交钥匙解决方案和服务支持都能够在减少总成本、缩短上市时间的同时保证最大产能。如需了解关于ABEC的更多信息，请访abec.com，发送邮件至info@abec.com或在LinkedIn上关注我们。

免责声明：本公告的原文版本为官方授权版本，译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本是唯一具法律效力的版本。