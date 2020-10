La Financière Foresters et Plan de protection du Canada unissent leurs forces

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--L’organisation d’aide mutuelle La Financière Foresters (« Foresters ») et Plan de protection du Canada, chef de file en assurance vie sans exigence médicale et à émission simplifiée, annoncent aujourd’hui unir leur force dans le cadre d’une fusion qui sera profitable aux clients, aux conseillers et aux employés.

En associant le pouvoir de vente et de marketing sans pareil de Plan de protection du Canada et les forces de La Financière Foresters en matière de capitalisation et de vision, les points forts de chaque organisation seront amplifiés. Nous verrons ainsi s’établir l’assureur-vie le plus innovant et axé sur les clients, les membres et les conseillers au pays. Basées à Toronto, où elles ont l’intention de rester, les organisations bénéficieront du partage des meilleures pratiques, tout en tirant parti de leurs opérations mobiles et technologiques innovantes, lesquelles sont plus importantes que jamais à l’heure où les clients et les conseillers se tournent vers des solutions sans contact.

« Nous sommes ravis d’officialiser notre partenariat de longue date avec Plan de protection du Canada, a déclaré Jim Boyle, président et chef de la direction de La Financière Foresters. Foresters est fortement engagée dans ses activités d’assurances vie en Amérique du Nord et cet accord s’inscrit parfaitement dans nos objectifs à long terme. Il accélérera l’expansion de nos activités au Canada et nous serons bien placés pour croître, grâce à l’innovation, au développement de nouveaux produits et à la distribution indépendante. »

« C’est une journée emballante pour les deux organisations, a déclaré Michael Aziz, directeur de la distribution et coprésident du Plan de protection du Canada. C’est un investissement important dans l’avenir de Plan de protection du Canada et un pas vers nos objectifs communs visant à stimuler la croissance sur le marché canadien. S’associer à Foresters est une évolution logique pour notre entreprise. Cette fusion ouvrira de nouvelles perspectives à nos clients, employés et conseillers. »

Les deux organisations partagent une culture et une vision communes de la croissance, avec des équipes de direction engagées qui aideront à l’orientation au cours de la prochaine phase. Le statut des employés de Foresters et de Plan de protection du Canada reste inchangé.

« Cette prochaine étape de notre partenariat de longue date avec Foresters offre un potentiel important de synergies de produits et de services pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients, a déclaré Henry Auyeung, coprésident de Plan de protection du Canada. Nos équipes respectives sont impatientes de commencer le travail d’identification des domaines qui offrent les meilleures occasions de croissance et d’innovation. »

Plan de Protection du Canada continuera d’offrir aux conseillers le soutien commercial et le service solides auxquels ils sont habitués. Du contact direct avec souscription aux délais d'émission rapides, le souci d'aider les conseillers à offrir des solutions innovantes à leurs clients de manière simple et rapide reste une priorité essentielle.

Le statut des titulaires de certificats et de polices existants demeurera le même. Cette fusion sera très bénéfique pour les clients et les membres qui vont de l’avant, car elle permettra d’élargir la gamme de produits tout en améliorant les ventes, le marketing et les services technologiques. Sur le marché canadien, la nouvelle entité portera le nom de Plan de protection du Canada, une société de la Financière Foresters. La marque Financière Foresters demeurera la même dans tous les autres marchés.

Foresters a été conseillé pour cette transaction par Deloitte LLP et Fasken Martineau DuMoulin LLP.

La transaction est soumise à l’approbation réglementaire habituelle.

À propos de la Financière Foresters

Depuis 1874, la Financière Foresters offre des services financiers socialement responsables aux particuliers et aux familles. La société comprend L’Ordre Indépendant des Forestiers, la plus ancienne société d’aide mutuelle non confessionnelle. La Financière Foresters est une organisation aux objectifs bien définis qui vise à enrichir le bien-être de la famille et de la communauté. Elle offre des produits d’assurance à plus de trois millions de membres et de clients au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pendant 20 années consécutives, L’Ordre Indépendant des Forestiers a maintenu la notation « A » (Excellent) attribuée par l’agence A.M. Best1. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web à l’adresse foresters.com/fr-ca.

À propos de Plan de protection du Canada

Plan de protection du Canada, l’un des plus grands fournisseurs d’assurance vie sans exigence médicale et à émission simplifiée, est la société de vente et marketing de La Financière Foresters au Canada, dévouée à fournir aux gens de partout au pays des assurances vie et maladies graves et les produits connexes en toute simplicité. La transaction est rapide et abordable, et de nombreux régimes ne nécessitent aucun examen médical. Les produits de Plan de protection du Canada peuvent être achetés auprès de plus de 25 000 conseillers en assurance indépendants au Canada ou auprès de conseillers en assurance agréés sur le site cpp.ca.

TM La Financière Foresters, Foresters et Aider est notre raison d’être sont des noms commerciaux et des marques de commerce de L’Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, Canada M3C 1T9) et de ses filiales.

1La notation accordée le 5 août 2020 par A.M. Best reflète la force générale et la capacité à débourser les montants promis en cas de réclamations de L’Ordre Indépendant des Forestiers (OIF), mais elle ne concerne pas le rendement des produits émis qui n’appartiennent pas à l’OIF. La notation « A » (Excellent) est attribuée aux entreprises qui ont une forte capacité à remplir leurs obligations permanentes envers les assurés et qui, dans l’ensemble, ont une excellente solidité financière, des performances opérationnelles et un profil commercial par rapport aux normes établies par A.M. Best Company. A.M. Best attribue des notations allant de A++ à F, A++ et A+ étant les notations supérieures et A et A- étant considérées excellentes. Consultez ambest.com pour prendre connaissance de notre dernière évaluation.