NEWCASTLE, Australië--(BUSINESS WIRE)--SwitchDin, een Australisch softwarebedrijf voor energiebeheer, is overgenomen door distributienetwerken, SA Power Networks en AusNet Services, om een wereldwijde eerste oplossing te bieden waarmee netwerken flexibele exportlimieten voor zonne-energie kunnen creëren voor tegemoet te komen aan de groei van fotovoltaïsche (PV) systemen op het dak die op het net zijn aangesloten.

De installatie van PV-systemen groeit met een snelheid van meer dan 200.000 per jaar in de National Electricity Market (NEM) van Australië, en distributienetwerken bereiken de limiet van hun vermogen om in sommige gebieden zonne-energie op het dak te hosten. Dankzij deze flexibele exportcapaciteit kunnen SA Power Networks en AusNet Services een alternatief bieden voor de strikte exportlimieten die momenteel vereist zijn om deze uitdagingen aan te pakken, waardoor de penetratie van hernieuwbare energie toeneemt, meer waarde voor klanten wordt gecreëerd en de veiligheid van het net wordt verbeterd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.