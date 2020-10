Andersen Global tilføjer SAGIS LP i Anguilla til sin caribiske platform

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sin caribiske platform gennem en samarbejdsaftale med full service-advokatfirmaet SAGIS LP i Anguilla. I løbet af tre måneder har Andersen Global udvidet sit fodaftryk markant i hele regionen og vil fokusere på at sikre yderligere dækning i løbet af de næste 18 til 24 måneder.

SAGIS LP blev grundlagt i 2018 af fire partnere og tilbyder sine kunder en række juridiske tjenester, herunder erhvervsret, handelsret, bankvirksomhed og finans, intellektuel ejendom og fast ejendom. Derudover er firmaets team af advokater bredt anerkendt i Chambers Global og World Trademark Review.

Partner Kenneth G. Porter sagde, "Vi har været fokuseret på at levere kundeløsninger af høj kvalitet gennem vores strategiske tænkning og har en dybdegående forståelse af vores kunders unikke juridiske behov. At samarbejde med Andersen Global positionerer os til at opfylde vores mål om at udvide og levere mere robuste tjenester, samtidig med at vi er det foretrukne firma i Anguilla for lokale og internationale kunder. Vi forventer derfor væsentlig vækst inden for de næste par år."

Bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz, tilføjede, "SAGIS-teamet bringer den type ekspertise, forvaltning og professionalisme, der kræves for at sikre, at kunder modtager uovertrufne løsninger. De har væsentlig erfaring på markedet og en fantastisk forståelse af den internationale forretningsstrøm. Dette er endnu en vigtig tilføjelse i vores ekspansion i regionen."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 6.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 204 steder via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.