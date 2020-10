La technologie de SwitchDin sélectionnée pour le tout premier projet du monde devant augmenter la capacité d’accueil du solaire des réseaux de distribution d’électricité

NEWCASTLE, Australie--(BUSINESS WIRE)--SwitchDin, une société australienne de logiciels de gestion de l’énergie, a été sélectionnée par les réseaux de distribution SA Power Networks et AusNet Services pour fournir une solution unique au monde qui permettra aux réseaux de fixer des limites d’exportation flexibles du solaire afin de faire face à la croissance des systèmes d’énergie solaire photovoltaïque (PV) sur toit qui sont reliés au réseau.

L’installation des systèmes PV augmente à un taux de plus de 200 000 par an au sein du marché national de l’électricité de l’Australie (NEM), et les réseaux de distribution n’ont presque plus la capacité d’accueillir le solaire sur toit dans certaines régions. Cette capacité d’exportation flexible permettra à SA Power Networks et AusNet Services de proposer une option alternative aux strictes limites d’exportation actuellement requises pour répondre à ces défis, en augmentant la pénétration de l’énergie renouvelable, en créant plus de valeur pour la clientèle et en améliorant la sécurité du réseau.

Le projet bénéficie d’un financement direct d’Australian Renewable Energy Agency (ARENA) d’un montant de 2 millions de dollars australiens, ainsi que de contributions financières additionnelles provenant de SwitchDin, SA Power Networks, AusNet Services et de fabricants d’onduleurs impliqués dans le programme. Il est prévu une période de 12 mois d’essai pendant laquelle 600 clients de l’Australie-Méridionale et de Victoria essaieront la viabilité de cette approche afin qu’elle puisse être offerte à l’avenir comme un service normal aux clients utilisant l’énergie solaire.

SwitchDin dirigera le concept de l’architecture d’intégration de ce projet et fournira la plateforme logicielle de base à SA Power Networks et AusNet Services en vue d’appuyer la fonctionnalité d’exportation flexible suivant la norme internationale IEEE 2030.5 du ‘Réseau intelligent’. La capacité d’exportation flexible sera réalisée pour les onduleurs solaires à travers la connexion aux installations de contrôle Droplet de SwitchDin ou par la connexion via internet à la plateforme du serveur IEEE 2030.5 de SwitchDin.

Dr Andrew Mears, PDG de SwitchDin, a déclaré : « SwitchDin est fier de développer l’épine dorsale de la technologie destinée au projet Flexible Exports en Australie-Méridionale et à Victoria. Cette responsabilité est un autre exemple de notre collaboration avec les sociétés du réseau les plus progressistes en Australie et les meilleurs onduleurs du monde afin de fournir des solutions logicielles intelligentes qui augmentent la valeur des ressources énergétiques distribuées telles que le solaire sur toit destiné aussi bien aux consommateurs qu’aux fournisseurs d’énergie.

« La mission de SwitchDin est de mettre des services énergétiques propres, intelligentes et rentables sur le réseau pour que tout le monde en bénéficie. Sur le marché australien, le problème le plus urgent est la forte pénétration du solaire sur toit, mais notre plateforme est aussi compatible au stockage de batterie et de charges clés tels que les pompes à chaleur et les véhicules électriques, et constitue ainsi un élément d’un ensemble d’outils destinée à la flexibilité énergétique. »

« Nous souhaitons plus d’énergie solaire, pas moins », a affirmé Paul Roberts, responsable des affaires commerciales chez SA Power Networks. « SA Power Networks est engagé à soutenir la transition énergétique de l’Australie-Méridionale. Nous avons plusieurs initiatives en cours qui ont le potentiel de doubler la quantité d’énergie renouvelable que le réseau de distribution d’électricité de l’Australie-Méridionale peut accueillir au cours des cinq prochaines années. »

« En travaillant avec SwitchDin et les autres partenaires du projet, SA Power Networks et AusNet Services ouvrent la voie aux réseaux de distribution afin qu’ils puissent continuer d’accueillir les systèmes solaires sur toit qui sont installés par les clients tout en réduisant le besoin d’investir dans de vastes mises à niveau de réseau. Il s’agit là d’une proposition de valeur avantageuse pour les sociétés mondiales de réseau de distribution, qui cherchent à répondre aux attentes des clients qui souhaitent être plus indépendants sur le plan énergétique. »

S’appuyer sur les succès du passé

SwitchDin aide à franchir l’un des plus grands obstacles auxquels le système d’électricité fait face : la gestion à l’échelle de nombreuses ressources énergétiques distribuées telles que le solaire à petite échelle, les batteries et les charges comme les véhicules électriques et les systèmes de chauffage et de climatisation. La technologie de la société fait le pont entre les modes énergétiques traditionnels, les fabricants et les utilisateurs finaux de l’énergie en apportant à tous les concernés des données riches, de l’intelligence et des capacités de contrôle de la flotte en temps réel.

En plus du projet Flexible Exports, SwitchDin travaille activement avec les services publics et les fabricants d’équipement venant du monde entier pour construire le réseau de l’avenir. La société connecte et gère des actifs distribués avec ses dispositifs Droplet et le logiciel intelligent et fournit une orchestration dans le nuage en utilisant sa plateforme de gestion StormCloud. SwitchDin peut relier des parties tierces en amont, des systèmes de gestion de distribution de services ou des outils de commercialisation d’énergie en vue de garantir une transition fluide vers l’électricité propre et rentable.

Note aux rédacteurs : photos de haute résolution à télécharger ici.

À propos de SwitchDin :

SwitchDin est une société de technologie énergétique qui joue un rôle important dans la transition énergétique en rendant les ressources énergétiques distribuées (RED), telles que le PV solaire et le stockage de batterie, intelligentes, visibles et contrôlable. SwitchDin ouvre la voie à l’intégration d’encore plus d’énergies renouvelables dans le système énergétique du monde. En collaborant avec les services publics, les fabricants d’équipement, les fournisseurs de technologie et les responsables d’installations, la plateforme virtuelle de SwitchDin destinée à la gestion de l’usine d’énergie et le micro-réseau propose de nouvelles alliances qui apportent de la valeur à toute personne connectée au réseau. www.switchdin.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.