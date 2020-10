NEO annonce un partenariat de collaboration avec l'Université de l’EADO

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--NEO, l'audacieuse entreprise de technologie financière vectrice de changement sur les marchés des capitaux, est ravie d'annoncer le lancement officiel d'un partenariat de collaboration avec l'Université de l'EADO (OCAD University ou « OCAD U »), la plus ancienne et la plus importante université canadienne proposant les cursus les plus complets dans les domaines de l'art, du design et des médias.

Prenant l'initiative pour soutenir et favoriser l'innovation, NEO a mis sur pied un fonds de dotation de 25 000 dollars avec l'Université de l'EADO afin de créer le « NEO Award for Disruptive Design ». Ce prix, qui sera décerné chaque année, est doté d'une aide aux droits de scolarité destinée aux étudiants de quatrième année de la section design industriel qui incarnent les valeurs fondamentales de NEO incitant à remettre le statu quo en question, apporter de profonds changements et avoir un impact social positif.

« Malgré les secteurs extrêmement différents dans lesquels nous évoluons, NEO et l'Université de l'EADO ont en fait énormément en commun », a déclaré Jos Schmitt, président-directeur général de NEO. « Nous partageons la passion de l'innovation, nous aimons faire les choses différemment, nous voulons être des acteurs du changement et promouvoir la rupture dans nos environnements respectifs. Et en tant que mécène et amateur d'art de longue date, notre nouveau partenariat avec l'Université de l'EADO revêt un caractère particulier à mes yeux. »

Cette journée a également été marquée par le lancement du programme de commande d'œuvres d'art de NEO en collaboration avec l'Université de l'EADO dans le but de célébrer l'arrivée de nouveaux participants sur la NEO Bourse. « C'est toujours un moment inoubliable pour nous tous lorsqu'une entreprise ou un fonds indiciel négociable en bourse fait son entrée sur NEO », a expliqué M. Schmitt. « Les nouveaux émetteurs se voient traditionnellement remettre une plaque pour fêter leur admission en bourse, mais NEO a toujours fait les choses autrement. Nous voulions célébrer cette étape cruciale avec nos clients en faisant quelque chose de vraiment très spécial. » À cette fin, NEO a sélectionné un ensemble de cinq artistes émergents – jeunes diplômés ou étudiants actuels – de l'Université de l'EADO, et leur a commandé des œuvres d'art personnalisées pour les nouveaux émetteurs de NEO Bourse. « C'est une situation donnant-donnant pour tout le monde », a poursuivi M. Schmitt. « Nous soutenons notre talentueuse communauté d'artistes tout en offrant à nos clients un cadeau unique en son genre qui pourra rejoindre leurs collections d'entreprise. »

À la suite d'un processus très complet de candidatures et d'entrevues, ces cinq artistes ont été sélectionnés pour inaugurer le programme de commande de NEO en collaboration avec l'Université de l'EADO :

Mac Lenters, artiste en arts visuels et jeune diplômé de l'Université de l'EADO

Justyna Werbel, artiste en arts visuels, conservatrice et étudiante de troisième cycle à l'Université de l'EADO

Gillian Toliver, artiste multidisciplinaire et jeune diplômée de l'Université de l'EADO

Jinke Wang, illustrateur indépendant, muraliste et jeune diplômé de l'Université de l'EADO

Elise Conlin, illustratrice indépendante, muraliste et étudiante l'Université de l'EADO

À l'avenir, d'autres artistes seront intégrés au programme de commande d'œuvres d'art de NEO sur base annuelle.

« Nous sommes enchantés de travailler avec NEO dans le cadre de cette formidable collaboration », a déclaré Ana Serrano, rectrice et vice-chancelière de l'Université de l'EADO. « En tant qu'université formant des innovateurs, des créateurs, des auteurs, des designers et des artistes émergents, nous accordons une grande estime aux partenariats comme celui que nous avons établi avec NEO Bourse, car nous souhaitons donner à nos étudiants la possibilité de faire montrer de leur talent tout en les aidant au moment où ils débutent la carrière qu'ils ont choisie. Nous sommes également très reconnaissants à NEO d'avoir créé un fonds de dotation de 25 000 dollars au profit du "NEO Award for Disruptive Design". »

