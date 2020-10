Andersen Global voegt SAGIS LP in Anguilla toe aan haar Caraïbisch platform

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt haar Caraïbisch platform door een samenwerkingsovereenkomst met het full-service advocatenkantoor SAGIS LP in Anguilla. In een periode van drie maanden heeft Andersen Global haar voetafdruk in de gehele regio aanzienlijk uitgebreid en gaat zich richten op het bieden van aanvullende dekking in de loop van de komende 18 tot 24 maanden.

SAGIS LP is opgericht in 2018 door vier partners en biedt haar klanten een verscheidenheid aan juridische diensten, zoals op het gebied van corporate, commercieel, bankieren en financiën, intellectuele eigendom en vastgoed. Het team advocaten van het kantoor wordt bovendien algemeen erkend binnen de Chambers Global en World Trademark Review.

Partner Kenneth G. Porter zei: “We hebben ons gericht op het bieden van hoogwaardige oplossingen aan cliënten door ons strategisch denken en hebben een diepgaand begrip van de unieke juridische behoeften van onze klanten. Samenwerken met Andersen Global geeft ons de juiste positie om onze doelstelling om uit te breiden en robuustere diensten te bieden te behalen en ook het kantoor van keuze te zijn in Anguilla voor lokale en internationale cliënten. We verwachten daarom in de komende paar jaar belangrijk te groeien.”

Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz voegde toe, “Het team van SAGIS brengt het type expertise, rentmeesterschap en vakkundigheid mee die nodig zijn om klanten te verzekeren dat zij de allerbeste oplossingen krijgen. Zij hebben aanzienlijke ervaring in de markt en een geweldig begrip van de internationale stroom van bedrijfsactiviteiten. Het team is een belangrijke toevoeging voor onze uitbreiding in de regio.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma's met fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 6000 professionals en een aanwezigheid in meer dan 204 locaties via aangesloten firma's en samenwerkende firma's.

