Andersen Global ajoute SAGIS LP, cabinet juridique basé à Anguilla, à sa plateforme caribéenne

Andersen Global renforce sa plateforme caribéenne au travers d'un accord de collaboration avec le cabinet juridique multiservice SAGIS LP à Anguilla. En l'espace de trois mois, Andersen Global a considérablement développé sa présence dans la région, et se focalisera sur la fourniture d'une couverture supplémentaire au cours des 18 à 24 prochains mois.

Créé en 2018 par quatre associés, SAGIS LP fournit à ses clients un éventail de services juridiques, notamment dans les domaines de l’entreprise, du commercial, de la banque et de la finance, de la propriété intellectuelle et de l’immobilier. En outre, les avocats du cabinet sont largement reconnus par Chambers Global et World Trademark Review.

L’associé Kenneth G. Porter a déclaré : « Nous nous concentrons sur la prestation de services de qualité en faveur de nos clients, grâce à notre raisonnement stratégique, et comprenons de manière approfondie leurs besoins juridiques uniques. Cette collaboration avec Andersen Global nous offre tous les atouts pour atteindre notre objectif consistant à étendre et fournir davantage de services performants, tout en étant le cabinet privilégié à Anguilla pour les clients locaux et internationaux. Nous nous attendons donc à enregistrer une croissance significative au cours des prochaines années. »

Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, a ajouté pour sa part : « L’équipe de SAGIS apporte le type d’expertise, de gestion et de professionnalisme nécessaires pour veiller à ce que les clients bénéficient de solutions de premier ordre. Elle bénéficie d’une vaste expérience sur le marché, et d’une connaissance exceptionnelle du flux international d’affaires. Il s’agit d’un nouvel ajout clé dans le cadre de notre expansion dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 204 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

