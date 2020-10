Velodyne Lidar annonce les premiers échanges sur le Nasdaq Global Select Market

Velodyne Lidar technology provides real-time 3D vision that allows autonomous systems to see their surroundings. Velodyne solutions meet the needs of a wide range of industries such as autonomous vehicles and growing new markets. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Velodyne Lidar CEO Anand Gopalan commemorates the inaugural trading of the company’s common stock and warrants on The Nasdaq Global Select Market. (Video: Velodyne Lidar, Inc.)

Velodyne Lidar is the first public pure-play lidar company and is known worldwide for its broad portfolio of breakthrough lidar technologies, including revolutionary sensor and software solutions. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui que ses actions ordinaires et ses bons de souscription avaient commencé à se négocier sur le Nasdaq Global Select Market sous les symboles boursiers « VLDR » (actions ordinaires) et « VLDRW » (bons de souscription).

Velodyne est la plus importante société de lidar cotée en bourse, de type « pure play », et elle est connue dans le monde entier pour son large portefeuille de technologies lidar révolutionnaires, comprenant notamment des solutions de capteurs et des solutions logicielles. Ces technologies innovantes offrent performance, qualité et souplesse pour répondre aux besoins de toute une gamme d’industries, dont celle des véhicules autonomes, et de nouveaux marchés en pleine croissance. À l’heure actuelle, Velodyne dessert l’industrie automobile à laquelle elle offre un large portefeuille de produits, fournissant des solutions lidar pour les systèmes avancés d’assistance à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de haute qualité, ainsi que pour l’autonomie des véhicules.

En plus de servir le marché automobile, Velodyne fournit des solutions lidar à de nouveaux marchés, notamment la ville intelligente avec des intersections intelligentes, ainsi que dans les domaines de la sécurité, cartographie 3D mobile, robotique industrielle et en usine de production, agriculture intelligente, livraison en bordure de trottoir, drones/véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) et plus encore. Au fur et à mesure que leurs activités croissent et se développent, la demande croît sur ces nouveaux marchés. Les solutions lidar de Velodyne sont utilisées à l’échelle mondiale par une clientèle très diversifiée. Le programme innovant de l’entreprise, baptisé Automated with Velodyne (AwV) prend en charge un écosystème d’intégration pour commercialiser des solutions autonomes de nouvelle génération, utilisant la technologie lidar de Velodyne. Grâce à ce programme AwV en pleine expansion, Velodyne aide plus de 65 sociétés en soutenant l’innovation, en promouvant les applications et en créant des relations durables aussi bien avec les clients qu’avec les entreprises.

En début d’année, Velodyne a nommé le Dr Anand Gopalan au poste de président-directeur général. Auparavant directeur de la technologie de Velodyne, M. Gopalan est un dirigeant chevronné spécialisé dans les semi-conducteurs, et doté d’expérience dans la création et la direction d’entreprises technologiques d’envergure mondiale.

« Une nouvelle étape importante s’ouvre aujourd’hui pour Velodyne, fruit de la vision et de l’ingéniosité de notre fondateur, David Hall. Nous sommes devenus une grande puissance mondiale du lidar, grâce aux contributions importantes de nos employés du monde entier », a déclaré M. Gopalan. « Le fait de devenir une entreprise cotée en bourse va permettre à Velodyne d’investir davantage dans l’apport de nouvelles technologies transformatrices liées à l’autonomie, et dans de puissants produits ADAS visant à rendre notre monde meilleur. Grâce à notre vaste gamme de capteurs lidar et de logiciels révolutionnaires, nous travaillons à transformer les collectivités en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. »

Stimuler la révolution autonome

En 2005, David Hall a inventé les systèmes lidar à vision panoramique fonctionnant en temps réel pour fournir un système de vision précis aux véhicules autonomes participant au DARPA Grand Challenge. Les premiers clients de Velodyne, notamment Ford Motors, GM, Caterpillar et Google, ont rencontré David Hall au DARPA Grand Challenge. En étroite collaboration avec ces clients, M. Hall a continué à innover, ainsi qu’à renforcer et améliorer la conception originale du lidar pour les domaines de la cartographie 3D et de la conduite autonome. Aujourd’hui, presque tous les grands constructeurs automobiles travaillant sur une option sûre d’autonomie ont adapté la technologie de David Hall pour concrétiser leurs programmes de véhicules autonomes, rendant ainsi possible la « révolution autonome ». D’autres sociétés proposant des lidars ont vu le jour dans le sillage de Velodyne, mais elles ont eu des difficultés pour surpasser Velodyne Lidar en termes de qualité et d’ingéniosité de l’invention originale brevetée. On peut aujourd’hui reconnaître David Hall comme l’instigateur de la révolution autonome en passe de changer l’évolution des transports et de la vie moderne.

L’Intellectual Property Owners Education Foundation a décerné à M. Hall le prix de l’Inventeur de l’année 2018, en reconnaissance de ses nombreux succès en matière d’innovation. En outre, l’Alliance of Automobile Manufacturers (Auto Alliance) a désigné M. Hall comme lauréat du prix Autos2050.

Velodyne est un chef de file de la propriété intellectuelle pour les technologies lidar, et la société détient un vaste portefeuille de brevets et de demandes de brevets. La société a servi à ce jour plus de 300 clients dans les secteurs de l’automobile et de la technologie, y compris presque tous les principaux fabricants mondiaux d’équipements et de technologies automobiles d’origine. Velodyne a reçu de nombreux prix de la part l’industrie pour ses réalisations. Parmi les distinctions récentes, il convient de citer le prix du Fournisseur de matériel (Hardware Supplier) de l’année, aux TU-Automotive Awards 2020, ainsi que le prestigieux prix Automotive News PACE 2019.

Faire progresser une mobilité plus sûre

Velodyne travaille depuis longtemps à sensibiliser les consommateurs, les entreprises, les gouvernements, les spécialistes de la sécurité publique et les collectivités, aux avantages qu’offrent les solutions autonomes en termes de sécurité et de mobilité. Parmi les initiatives de Velodyne, la plus importante est le Sommet mondial sur la sécurité en technologies autonomes (World Safety Summit on Autonomous Technology). Cet événement a donné lieu à un travail collaboratif visant à faire progresser des solutions en vue du déploiement de l’autonomie et de l’ADAS, avec à la clé, l’amélioration de la sécurité de la mobilité. Velodyne s’est également associée à Mothers Against Drunk Driving et à Partners for Automated Vehicle Education pour travailler sur des questions d’éducation publique afin d’améliorer la sécurité sur les routes.

« Velodyne possède la technologie clé qui permet une mobilité autonome plus sûre », a souligné David Hall. « La mission de Velodyne est de contribuer à sauver des vies et d’assurer le déplacement plus efficacement des personnes et des marchandises. Nous sommes également enthousiasmés par l’émergence de nouveaux marchés au fur et à mesure que les innovateurs découvrent de nouvelles façons d’utiliser le lidar. Le succès d’aujourd’hui qui est de devenir une société cotée en bourse constitue une reconnaissance importante de notre formidable équipe, de nos clients fidèles, de nos employés assidus et de nos précieux partenaires d’investissement, à l’heure où nous inaugurons une nouvelle vision et un nouveau monde grâce à cette technologie. »

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar est à l’origine d’une nouvelle ère de la technologie autonome grâce à son invention de capteurs lidar à vision panoramique fonctionnant en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse de type « pure play », et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les capteurs et les solutions logicielles révolutionnaires de Velodyne offrent souplesse, qualité et performance pour répondre aux besoins de toute une gamme d’industries. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous.

