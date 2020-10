ISSOIRE, Frankrijk & WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--BIOCORP (Parijs: ALCOR) (FR0012788065 – ALCOR / Eligible PEA PME), een Frans bedrijf gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling en de fabricage van innovatieve medische hulpmiddelen, kondigde vandaag een alliantie aan met de in België gevestigde AARDEX Group, de wereldleider in oplossingen voor therapietrouw .

Deze alliantie is bedoeld om de verbonden add-on-oplossingen van BIOCORP voor medicijnafgifteapparaten te combineren met het gepatenteerde Medication Event Monitoring System (MEMS®) van AARDEX en een uitgebreide oplossing te bieden aan patiënten en zorgverleners om de therapietrouw effectief te meten en te beheren. De financiële voorwaarden van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt, maar het eerste initiatief zal zijn om BIOCORP’s Injay verbonden oplossing voor voorgevulde spuiten (PFS) te integreren met AARDEX’s MEMS Adherence Software (MEMS AS®), om geneesmiddelen die door PFS worden geleverd met potentieel toepassingen op het gebied van reumatoïde artritis, multiple sclerose, oogheelkunde, psoriasis of cardiovasculaire aandoeningen. De roadmap omvat ook integratie met de andere verbonden apparaten van BIOCORP om verdere chronische aandoeningen op het gebied van injecteerbaar, respiratoir en daarbuiten te dekken.

