GA Telesis prévoit de renforcer la confiance dans le transport aérien grâce à son nouvel accord de distribution mondial avec Honeywell pour un système à la pointe de la technologie de désinfection par les UV des cabines

FORT LAUDERDALE, Floride--(BUSINESS WIRE)--Dans un effort pour redonner confiance aux usagers des transports aériens, GA Telesis, LLC s’est associée à Honeywell et a conclu un accord de distribution pour agir en tant que distributeur mondial de leur Système de désinfection par les UV des cabines d’avion. Ce partenariat constitue une nouvelle étape dans le développement du Groupe de solutions pour le tarmac (Tarmac Solutions Group) de GA Telesis, dont le but est d’offrir aux compagnies aériennes du monde entier une solution complète d’Outils spécialisés et de Matériel de soutien au sol.

Ce système de cabine utilise la lumière ultraviolette (UV) pour faire rapidement le tour de la cabine de l’avion, de l’espace cuisine et des toilettes en moins de dix minutes. En plus des mesures déjà prises par les compagnies aériennes lors des vols, comme l’utilisation du changement de l’air en cabine et de filtres HEPA, ce nouveau système, lorsqu’il est correctement appliqué, réduit certains virus et bactéries sur les surfaces de la cabine d’avion et peut aider à créer un environnement plus propre pour les passagers et pour les équipes intervenant après l’atterrissage de l’avion et avant chaque vol. Le système de désinfection par les UV de la cabine est destiné à aider à donner confiance aux voyageurs d’affaires et de loisirs à l’heure où le trafic aérien continue de se relever de la pandémie de COVID-19.

« Dès le début de cette pandémie, l’équipe du Groupe de solutions pour le vol (Flight Solutions Group) de GA Telesis a souhaité faire partie de la solution pour ramener les gens dans les avions. Ce nouveau produit permet de faire exactement cela », a déclaré Jason Reed, président du Groupe de solutions pour le vol. « Depuis des années, le partenariat que nous avons mis en place avec Honeywell est solide et nous sommes ravis de travailler avec eux en ajoutant cette nouvelle gamme de produits à la boîte à outils de notre Groupe de solutions pour le tarmac. »

« Depuis que nous avons lancé le système Honeywell UV Cabin il y a quelques mois à peine, nous avons constaté un intérêt immédiat et continu de la part des compagnies aériennes à travers le monde », a déclaré Brian Davis, vice-président des ventes chez Honeywell Aerospace. « Cet accord avec GA Telesis va nous aider à fournir plus rapidement et plus efficacement cette technologie indispensable aux compagnies aériennes et aux opérateurs du monde entier en ayant à nos côtés un partenaire de distribution de confiance qui a des relations établies avec les compagnies aériennes. »

À propos de GA Telesis

GA Telesis est le principal fournisseur de services intégrés destinés à l’industrie de l’aviation commerciale. Offrant des opérations mondiales englobant le leasing/financement, les solutions de composants, les services de MRR, la réparation des turboréacteurs ainsi que des solutions numériques, le GA Telesis Ecosystem™ offre une ressource inégalée aux compagnies aériennes.

