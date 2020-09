A GA Telesis planeja entregar confiança renovada em viagens aéreas por meio de seu novo contrato de distribuição global com a Honeywell para um sistema de limpeza de cabine UV de última geração

FORT LAUDERDALE, Flórida--(BUSINESS WIRE)--Em um esforço para ajudar a restaurar a confiança do público que voa, a GA Telesis, LLC fez uma parceria com a Honeywell e firmou um contrato de distribuição para atuar como distribuidor global de seu sistema UV de limpeza de cabine de aeronaves. Esta parceria é mais um passo no desenvolvimento da capacidade do Tarmac Solutions Group da GA Telesis de oferecer uma solução totalmente abrangente de ferramentas especializadas e equipamentos de apoio em terra para companhias aéreas em todo o mundo.

Este sistema de cabine utiliza luz ultravioleta (UV) para atravessar rapidamente a cabine de uma aeronave, cozinhas e banheiros em menos de dez minutos. Além de medidas já tomadas pelas companhias aéreas em voo, como o uso de troca de ar de cabine e filtros HEPA, este novo sistema, quando aplicado corretamente, reduz certos vírus e bactérias na superfície da cabine do avião e pode auxiliar na criação de um ambiente mais limpo para os passageiros e tripulação após a aterrissagem do avião e antes de cada voo. O sistema de limpeza de cabine UV tem o objetivo de ajudar a inspirar confiança aos viajantes a negócios e lazer à medida que o tráfego aéreo continua a se recuperar da pandemia de COVID-19.

“Desde o início desta pandemia, a equipe do Flight Solutions Group da GA Telesis queria fazer parte da solução para trazer as pessoas de volta aos aviões. Este novo produto ajuda a fazer exatamente isso”, disse Jason Reed, presidente do Flight Solutions Group. “Nossa parceria com a Honeywell é forte há anos e estamos entusiasmados em trabalhar com eles, adicionando esta nova linha de produtos à nossa caixa de ferramentas Tarmac Solutions Group.”

“Desde que lançamos o Honeywell UV Cabin System há apenas alguns meses, vimos um interesse imediato e contínuo de companhias aéreas em todo o mundo”, disse Brian Davis, vice-presidente de vendas da Honeywell Aerospace. “Este acordo com a GA Telesis nos ajudará a entregar de forma mais rápida e eficiente essa tecnologia tão necessária para companhias aéreas e operadoras em todo o mundo com um parceiro de canal confiável que estabeleceu relacionamentos com companhias aéreas.”

Sobre a GA Telesis

