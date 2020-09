FORT LAUDERDALE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--In een poging om het vertrouwen van het per vliegtuig reizende publiek te herstellen, heeft GA Telesis, LLC, samengewerkt met Honeywell en een distributieovereenkomst gesloten om op te treden als wereldwijde distributeur voor hun UV-vliegtuigcabinereiniging systeem. Dit partnerschap is een volgende stap in de ontwikkeling van het vermogen van GA Telesis’ Tarmac Solutions Group om een ​​volledig uitgebreide oplossing voor Specialized Tooling en Ground Support Equipment aan te bieden aan luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld.

Dit cabinesysteem maakt gebruik van ultraviolet (UV) licht om snel in minder dan tien minuten een vliegtuigcabine, kombuizen en toiletten te doorkruisen. Naast maatregelen die al door luchtvaartmaatschappijen tijdens de vlucht worden genomen, zoals het gebruik van cabineluchtverversing en HEPA-filters, vermindert dit nieuwe systeem, mits correct toegepast, bepaalde virussen en bacteriën op de oppervlakken van vliegtuigcabines en kan het helpen bij het creëren van een schonere omgeving voor passagiers en bemanning nadat het vliegtuig is geland en voor elke vlucht. Het UV-cabinereinigingssysteem is bedoeld om zakenreizigers en vakantiegangers vertrouwen te geven, aangezien het luchtverkeer blijft herstellen van de COVID-19-pandemie.

