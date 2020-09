FORT LAUDERDALE, Florida--(BUSINESS WIRE)--Onde ripristinare la fiducia dei passeggeri aerei, GA Telesis, LLC ha unito le forze con Honeywell sottoscrivendo un accordo di distribuzione con la medesima, ai sensi del quale essa fungerà da distributore globale del suo sistema di pulizia di cabine di aeromobili a raggi ultravioletti (UV). Questa collaborazione rappresenta un altro passo importante nello sviluppo della capacità della divisione di GA Telesis Tarmac Solutions Group di offerta a compagnie aeree in tutto il mondo di un set completo di strumenti specialistici e attrezzature di supporto a terra.

Il sistema per cabine in questione impiega la luce ultravioletta (ultraviolet light, UV) per pulire rapidamente la cabina, i vestiboli e le toilette di bordo in meno di dieci minuti.

