BIOCORP : partenariat avec AARDEX Group pour le développement de solutions intelligentes pour l'adhésion aux médicaments de précision

BIOCORP (Paris:ALCOR) (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de dispositifs médicaux innovants, annonce aujourd'hui une alliance avec le groupe belge AARDEX, leader mondial des solutions d’observance.

Cette alliance vise à combiner les solutions connectées de BIOCORP pour les dispositifs d'administration de médicaments et le système exclusif d'AARDEX, le Medication Event Monitoring System (MEMS®), afin d’offrir une solution complète aux patients et aux prestataires de soins de santé pour mesurer et gérer efficacement l’observance des traitements.

Si les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués, la première étape de cet accord porte sur l’intégration de la solution connectée Injay pour les seringues pré-remplies (PFS) au logiciel d'adhérence MEMS d'AARDEX (MEMS AS®). Le ciblage porte sur les médicaments délivrés via PFS avec des applications potentielles dans les domaines de la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, l'ophtalmologie, le psoriasis ou les maladies cardiovasculaires.

Cette collaboration prévoit également l'intégration future des autres dispositifs connectés de BIOCORP afin de couvrir d'autres maladies chroniques, notamment dans le domaine des produits injectables et respiratoires.

David Dalla Vecchia, Directeur Général et responsable financier de AARDEX Group, a déclaré: “Nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec BIOCORP. Notre ambition est d'innover en permanence dans les solutions d'observance basées sur les données afin d'améliorer les thérapies numériques et la responsabilisation des patients. Le partenariat avec BIOCORP - véritable pionnier des dispositifs connectés - contribuera de manière significative à cet objectif et permettra de réunir une richesse de connaissances et d'expériences pour aider à répondre aux besoins actuels des essais cliniques, des patients et des prestataires de soins de santé “.

Éric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a ajouté : “Cette collaboration avec AARDEX apporte une forte valeur ajoutée à nos produits et à nos utilisateurs ciblés. Grâce à l'intégration avec MEMS AS, une solution unique qui analyse en profondeur les modèles et les comportements des patients, nous irons au-delà du simple suivi de l'observance du traitement, en fournissant des solutions complètes et adaptées pour stimuler l'engagement des patients et gérer efficacement cette problématique. L'expertise spécifique d'AARDEX en matière d'essais cliniques est également un atout important et nous permettra de créer des relations avec les entreprises pharmaceutiques dès le stade du développement d'un médicament “.

Rappelons que les problèmes d'observance sont bien connus de tous les acteurs du secteur de la santé. Leur impact clinique et commercial a été quantifié et largement documenté depuis de nombreuses années. Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), dans les pays développés, l'adhésion aux thérapies de longue durée dans la population générale n'est que d'environ 50 %. Ce problème ne se limite pas aux médicaments commercialisés et aux conditions de vie réelles, il affecte également de manière significative les essais cliniques, ce qui a un impact sur l'évaluation de l'efficacité des médicaments.

A PROPOS DE AARDEX GROUP

Le groupe AARDEX est le leader mondial des solutions numériques pour mesurer et gérer l'observance thérapeutique. Situé en Belgique, en Suisse et aux États-Unis, AARDEX développe et commercialise des solutions numériques pour les stratégies d'amélioration de l'observance dans le cadre d'essais cliniques, de recherches et de systèmes de santé professionnels. AARDEX est l'acteur central d'un écosystème complet qui combine son logiciel d'adhérence MEMS® avec une large gamme de progiciels et de dispositifs intelligents qui mesurent l'adhérence des patients à travers toutes les voies d'administration des médicaments. Notre vision est d'innover continuellement dans les solutions d'adhésion aux médicaments basées sur les données afin d'améliorer les thérapies numériques et l'autonomisation des patients.

Plus d’informations sur www.aardexgroup.com

À PROPOS DE BIOCORP

Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de délivrance, BIOCORP a aujourd’hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya. Ce capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d’insuline permet un suivi fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure observance du traitement des personnes diabétiques. Disponible à la vente dès 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits de BIOCORP constitué de nombreuses solutions connectées innovantes. La société compte 57 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).

Plus d’infos sur www.biocorpsys.com. Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems