Immervision推出由電腦視覺社群開發的首台具有智慧視覺的人型機器人JOYCE

Immervision推出了JOYCE，這是世界上第一台由計算機視覺社區開發的人型機器人

Immervision推出了JOYCE，這是世界上第一台由計算機視覺社區開發的人型機器人

蒙特婁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於蒙特婁的廣角智慧視覺技術領導者Immervision推出了由電腦視覺社群開發的第一台人型機器人JOYCE，以幫助機器獲得與人類相似的感知和其他能力。

觀看視訊：www.bilibili.com/video/BV1Z5411L7jm

JOYCE旨在邀請社群透過升級她的光學、感測器和AI演算法來幫助JOYCE更好地理解她所處的環境，從而進一步促進電腦視覺技術的發展。

為了支援這項複雜任務的實現，Immervision還將發布適用於工程師和AI開發人員的JOYCE開發套件。這款名為JOYCE IN A BOX的開發套件配備三台超廣角全景相機，它們經過校正可以實現2D半球、3D立體半球或完整的360x360球形擷取和環境觀察。它使用了畫中資料(data-In-picture)技術，因此她的每個視訊畫面都可以使用來自各種感測器的資料加以充實，這些感測器為AI和神經網路、電腦視覺和SLAM演算法提供環境資訊，以幫助增加她的視覺感知能力。

此外，JOYCE將進行串流式直播，這樣人們不僅可以關注它的能力發展過程，而且可以在她環遊世界、跳傘、參加商務會議或參觀電腦視覺實驗室時透過她的眼睛觀看世界。

JOYCE源自Immervision創新實驗室(InnovationLab)，該實驗室的使命是加速新的創新解決方案的出現，並幫助為範圍廣泛的工業設備建置下一代智慧視覺系統。

Immervision總裁兼執行長Pascale Nini表示：「在Immervision，我們堅信團結電腦視覺社群以打破阻礙創新週期的孤島的價值。相反，讓我們透過跨產業交流來突破機器感知的發展界限。我們相信，JOYCE將幫助開發極具創新性的解決方案，以解決複雜的產業挑戰。」

潛在使用案例包括：

增強吸塵器、照明系統和家用電器等智慧家庭設備的效能。

改進光學技術，以確保輔助駕駛和自動駕駛汽車中的駕駛員安全。

提高消防員透過樹木和煙霧發現人員和物體的能力。

改進醫學診斷，以在CT掃描中更好地識別癌症腫瘤或其他病症。

幫助識別農作物疾病的早期跡象，等等。

有關JOYCE在社群內的進展與合作，請造訪JOYCE.VISION並關注它的社群頻道。

關於Immervision

Immervision可以在任何設備上實現智慧視覺。我們擁有Deep Seeing技術以及享有聲譽的廣角光學設計和影像處理領域專家，可賦予智慧設備以超越人眼的視覺能力，以擷取高品質的視覺和情境資料。我們發明、客製化和授權廣角鏡頭和影像處理軟體技術，應用於從拍攝到顯示的AI、機器視覺和使用者應用，涵蓋手機、汽車、機器人、安全以及其他工業和消費產品行業。www.immervision.com

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