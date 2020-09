ACI Worldwide et Mastercard vont collaborer et proposer de nouvelles solutions et expériences de paiement pour les clients

NAPLES, Floride & PURCHASE, NY--(BUSINESS WIRE)--ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), un des fournisseurs pionniers de logiciels et de solutions de paiement numérique en temps réel au monde, et Mastercard, la société mondiale de technologie de paiement multi-rail, ont annoncé aujourd'hui leur collaboration pour fournir une large gamme de solutions de paiement en temps réel à l'échelle mondiale. Dans un premier temps, les deux sociétés coopéreront pour offrir une infrastructure centrale et une localisation des paiements et des solutions d'accès aux banques centrales et solution de localisation et d’accès aux paiements aux banques centrales, opérateurs de systèmes, institutions financières, fournisseurs de services de paiement et autres organisations lançant des initiatives de paiement en temps réel.

Le marché des paiements en temps réel de compte à compte continue de se développer rapidement. Prime Time for Real-Time - une étude récente analysant les volumes et les prévisions des paiements en temps réel de compte à compte dans 30 marchés mondiaux - prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23,4% de 2019 à 2024. Alors que les programmes existants partout au monde ajoutent de nouveaux participants et des services à valeur ajoutée, de nouveaux programmes nationaux et régionaux sont lancés chaque année, dont plus de 20 systèmes à différents stades de planification.

Grâce à une vision complémentaire des paiements en temps réel, la combinaison de l'infrastructure centrale de Mastercard, et la technologie d'accès aux paiements et de transformation des messages en temps réel de l’ACI propose une offre de bout en bout inégalée. La nouvelle solution conjointe offre des avantages clés, notamment :

Des options de déploiement flexibles - La collaboration entre Mastercard et ACI offre des options de déploiement allant d'un service entièrement géré dans le nuage à la prise en charge des logiciels sur site pour les plateformes appartenant au gouvernement, à la banque centrale et aux opérateurs des systèmes

Une capacité à répondre les exigences du marché local - la solution commune réduit le temps consacré aux participants sur site et offre la flexibilité nécessaire pour accélérer l'adoption en temps réel

ISO20022-premiere approche - les capacités communes en temps réel soutiennent les organisations d'aujourd'hui et de demain, et assurent la traduction vers et depuis les normes existantes

Des services numériques – nouvelles possibilités de prise en charge de nouveaux services numériques tels que les services de demandes de paiement, les services de procuration et les services de facturation

Une proposition globale, une expertise locale - La collaboration entre Mastercard et ACI rassemble une portée mondiale, une expérience internationale et la connaissance du marché locale

Paul Stoddart, Président de New Payment Platforms, Mastercard a déclaré : "Alors que de plus en plus de pays et de régions se lancent dans la modernisation de leurs systèmes de paiement pour profiter des technologies en temps réel et de la demande des clients, l’opportunité du marché s'avère importante". "En collaboration avec ACI, nous explorerons un large éventail d'opportunités pour accélérer le développement et l'utilisation de plateformes de paiement en temps réel et multicanaux, afin d’offrir un choix et des innovations aux acteurs du marché aux clients finaux", a-t-il ajouté.

"Mastercard et ACI partagent une expérience étendue et complémentaire de succès en matière de paiements en temps réel – en pilotant ainsi des systèmes de compensation et de règlement de l'infrastructure centrale mondiale. Ce partenariat crée l'ensemble le plus robuste et complet de capacités en temps réel sur le marché aujourd'hui", a souligné Craig Saks, directeur de la Stratégie et de la Transformation, chez ACI Worldwide. "Nos sociétés sont les leaders des paiements en temps réel, et l’alignement sur une solution de bout en bout apportera de grands avantages non seulement aux banques et aux infrastructures centrales, mais aussi aux commerçants, émetteurs de factures, aux fintechs et aux intermédiaires - et à leurs clients".

Mastercard est l'un des principaux fournisseurs de technologies de paiement compte à compte et par carte au monde, avec des marchés répartis aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Singapour en tant que clients d'infrastructure de paiement en temps réel. ACI soutient actuellement 18 systèmes nationaux en temps réel dans le monde entier, dont Zelle et TCH aux États-Unis. Environ 50% des transactions rapides du Royaume-Uni (UKFP) et 75 % des transactions GIRO de la Hongrie sont traités par UP Immediate Payments. La solution constitue également l’infrastructure de traitement de base de la plateforme Real-Time Retail Payments (RPP) de la Malaisie et la plateforme de paiement en temps réel de STET pour les prestataires de services de paiement en Europe. De plus, ACI a des clients qui utilisent UP Immediate Payments pour accéder aux plateformes FAST de Singapore et la NPP (New Payments Platform) australienne.

À propos d'ACI Worldwide

ACI Worldwide gère les paiements numériques de plus de 6000 organisations à travers le monde. Plus de 1 000 des plus grandes institutions et intermédiaires financiers, ainsi que des milliers de commerçants mondiaux, font confiance à ACI pour exécuter des transactions de 14 000 milliards de dollars chaque jour de paiements et de titres. De plus, une myriade d'organisations utilisent nos services de présentation de factures et de paiement. Grâce à notre suite complète de solutions logicielles livrées chez les clients, par le biais du nuage public ou le nuage privé d'ACI, nous fournissons des capacités de paiement en temps réel et permettons l'expérience de paiement omni-canal la plus complète du secteur. Pour en savoir plus sur ACI, veuillez consulter le site électronique suivant : www.aciworldwide.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @ACI_Worldwide.

À propos de Mastercard (NYSE: MA) www.mastercard.com

Mastercard est une société de technologies mondiale dans le secteur des paiements. Notre mission consiste à connecter et alimenter une économie numérique inclusive qui profite à tous et partout au monde en rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. En utilisant des données, des réseaux sécurisés et des partenariats, et poussés par notre passion, nos innovations et solutions aident les particuliers, les institutions financières, les gouvernements et les entreprises à réaliser leur plus grand potentiel. Notre quotient de décence guide notre culture et tout ce que nous effectuons à l'intérieur et à l'extérieur de notre entreprise. Grâce à nos connexions dans plus de 210 pays et territoires, nous construisons un monde durable qui déclenche des possibilités inestimables pour tous.

