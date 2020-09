Clasquin accélère sa digitalisation avec Wakeo

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Clasquin (Paris:ALCLA), organisateur de transports internationaux et de logistique overseas, a conclu un partenariat stratégique avec Wakeo, leader de la visibilité, pour accélérer sa digitalisation.

Ensemble, Clasquin et Wakeo s’engagent à répondre concrètement aux enjeux opérationnels des clients de l’ETI française, en apportant une visibilité en temps réel sur la totalité des flux de transport internationaux (maritime, aérien, routier, ferroviaire et fluvial).

« Nous sommes heureux d’avoir comme partenaire Wakeo, société innovante de la Tech, qui s’est engagée depuis sa création à améliorer la fiabilité et la prédictibilité de la donnée ; des éléments qui sont déterminants dans l’optimisation opérationnelle de la Supply Chain de nos clients. Les équipes Clasquin et Wakeo emmenées par ses fondateurs-dirigeants, partagent une même vision du métier et une envie de progresser ensemble. C’est une belle collaboration qui est en train de se nouer. C’est grâce à ce type de partenariats, et à des hommes partageant des ambitions communes que nous pourrons compléter notre offre clients de solutions à forte valeur ajoutée » se réjouit Hugues Morin, Directeur Général de Clasquin.

L’objectif pour Clasquin est de mettre les données au service de l’excellence opérationnelle et de la satisfaction clients, permettant ainsi à ses experts de gagner en proactivité dans leurs prises de décisions.

« Dans un contexte de digitalisation accélérée, Clasquin a choisi de collaborer avec Wakeo dans une approche d’innovation pragmatique, réellement au service de la valeur métier, tout en assurant un enrichissement de la donnée et un time-to-market rapide. Pour Clasquin, c’est une des étapes majeures de sa transformation digitale pour faire de la donnée un levier de productivité et de création de valeur pour nos clients » précise Frédéric Serra, Group CIO de Clasquin.

De son côté, Wakeo bénéficiera de la connaissance métier de Clasquin dans 21 pays et de la portée mondiale du partenariat pour étendre sa connectivité.

« Alors que le transport international repose sur la coordination de nombreux acteurs avec une information fragmentée, cette collaboration à l’échelle mondiale renforce le réseau global de Wakeo qui se connecte à des centaines de sources. Plus nous connectons de sources d’informations, plus nos modèles de données sont pertinents et plus nous déployons rapidement nos solutions pour créer de la valeur au cœur de la Supply Chain » précise Julien Cote, co-fondateur et CEO de Wakeo.

C’est en agrégeant les informations des prestataires de transport et en les enrichissant avec des données indépendantes (positions en temps réel par satellite, données portuaires et aéroportuaires, capteurs IoT etc.) et l’intelligence d’algorithmes propriétaires que Wakeo permet d’anticiper les perturbations dans les chaînes multimodales le plus tôt possible.

« L’enrichissement de données et la datascience sont au cœur de notre stratégie pour dépasser les limites historiques en termes de qualité d’information. Nous atteignons aujourd’hui un point d’inflexion en termes de maturité technologique sur le marché, ce qui permet à des acteurs comme Clasquin de mettre la donnée, associée aux expertises métier, au cœur de la transformation de leur modèle d’entreprise. » explique Loic Marzin co-fondateur et CTO de Wakeo.

Wakeo et Clasquin s’engagent dans un partenariat ambitieux à long-terme qui s’articule autour d’une vision commune : investir dans la technologie pour prendre de l’avance sur le standard du marché et offrir la meilleure réactivité aux clients, demain à travers de nouveaux services à forte valeur ajoutée. Cela afin d’accompagner leur développement dans un contexte de perturbations des chaînes logistiques mondiales (Covid, guerre commerciale Etats-Unis-Chine, Brexit etc.) nécessitant une meilleure maîtrise et anticipation des risques.

A propos de Clasquin :

Clasquin est un spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Le Groupe se positionne en architecte et maître d’œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la France et le monde et plus particulièrement de et vers l’Asie Pacifique, l’Amérique du Nord, le Maghreb et l'Afrique Sub-saharienne.

Le titre est coté sur EURONEXT GROWTH, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg ALCLA FP.

Pour plus d'information, merci de consulter notre site www.clasquin.com ou sur Linkedin.

Clasquin est éligible au PEA PME conformément à l'article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier créé par le décret n°2014-283 du 4 mars 2014 et à l'article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier fixant les conditions d'éligibilité (moins de 5 000 salariés et chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d'euros)."

Clasquin fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

LEI : 9695004FF6FA43KC4764

A propos de Wakeo :

Wakeo propose une plateforme SaaS de suivi en temps réel des flux de transport overseas multimodaux. A partir de data science, l’outil aide les expéditeurs et les commissionnaires de transport à anticiper les retards pour optimiser la supply chain et améliorer l’expérience clients.

Wakeo travaille pour des grands groupes comme Air Liquide, IDA Foundation, Faurecia, B. Braun ou Grain de Malice. La société fait partie de l’écosystème de partenaires de SAP. Wakeo a levé 1,8 million d’euros auprès de 50Partners et Techstars notamment.

Site : www.wakeo.co / Twitter : wakeo_shipping