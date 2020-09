CellSafe et Dynasty Castle Investments Limited ont signé un accord de distribution portant sur le test de détection COVID-19 RT-qLAMP LAMPlexTM

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--CellSafe, un spécialiste du développement de diagnostics, basé en République de Corée, et Dynasty Castle Investments Limited, une société basée à Hong Kong et spécialisée dans l’approvisionnement, la distribution et la livraison de fournitures médicales, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de distribution exclusif couvrant le Portugal et 6 pays africains, pour la vente et la distribution du test de détection COVID-19 RT-qLAMP LAMPlexTM, un kit technologique d’amplification isotherme médiée par boucle de transcription inverse (LAMP) en temps réel, et capable de détecter le nouveau coronavirus en 25 minutes.

DCI détient les droits de fourniture de ce kit diagnostic moléculaire RAPIDE, fiable et cliniquement prouvé, dans ces pays, en partenariat avec ses distributeurs locaux. Alors que cette pandémie mondiale fait rage à travers le monde, CellSafe a collaboré avec l’Institut de recherche médicale des forces armées, de la République de Corée, pour développer et lancer le test de détection COVID-19 RT-qLAMP LAMPlexTM.

« Cette pandémie sans précédent touche nos vies partout dans le monde. Nous avons donc pensé qu’il était urgent de développer un kit de détection LAMP, à la fois très rapide et d’une sensibilité et spécificité similaires à celles des kits RT-PCR. Nous estimons que notre kit LAMP jouera un rôle décisif dans la prévention de la propagation du coronavirus, en particulier dans les aéroports, les ports et les stades où une détection rapide du coronavirus est requise », a déclaré Jae Jin HAN, PDG de CellSafe.

« Nous sommes ravis de travailler avec CellSafe pour lancer ce kit LAMP RAPIDE de détection de la COVID-19, et nous apprécions la sensibilité et la spécificité de leur kit. Nous nous réjouissons à l’idée d’élargir encore davantage notre partenariat », a commenté le Dr Rav Naik, directeur médical chez DCI.

À propos du kit de détection COVID-19 RT-qLAMP LAMPlexTM

Le kit de détection COVID-19 RT-qLAMP LAMPlexTM est un dispositif médical de diagnostic in vitro pour la détection RAPIDE du nouveau coronavirus 2019-nCoV. Ce dispositif détecte le virus via une amplification isotherme médiée par boucle de transcription inverse en temps réel, avec l’ARN isolé des échantillons (écouvillons et expectoration nasopharyngés et oropharyngés humains) prélevés chez des patients susceptibles d’être porteurs du SARS-CoV-2.

