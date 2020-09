HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--CellSafe, een specialist in het ontwikkelen van diagnostiek in de Republiek Korea en Dynasty Castle Investments Limited, een in Hongkong gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanschaf, distributie en levering van medische benodigdheden, hebben vandaag aangekondigd dat ze hebben getekend een exclusieve distributieovereenkomst voor Portugal en 6 Afrikaanse landen voor de verkoop en distributie van LAMPlexTM RT-qLAMP COVID-19 Detection Assay, real-time reverse transcription loop-gemedieerde isothermische amplificatie (LAMP) technologie-gebaseerde kit die het nieuwe coronavirus kan detecteren binnen 25 minuten.

DCI heeft het recht om deze klinisch bewezen, betrouwbare FAST moleculaire diagnosekit in dergelijke landen te leveren in samenwerking met zijn lokale distributeurs. Omdat deze wereldwijde pandemie over de hele wereld woedt, heeft CellSafe samengewerkt met het Armed Forces Medical Research Institute, Republiek Korea om de LAMPlexTM RT-qLAMP COVID-19-detectietest te ontwikkelen en te lanceren.

